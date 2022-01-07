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Не відірватися: рецепт оригінального салату з копченою куркою та чіпсами

12:13 7 січня 2022
Не відірватися: рецепт оригінального салату з копченою куркою та чіпсами

Кулінарні блогери продовжують вигадувати варіанти швидкого частування на випадок, якщо до вас несподівано нагрянули гості. Один із рецептів опублікував Telegram-канал Топ Салати.

Оригінальної назви у нього немає, але за інгридієндами страва дуже нагадує салат «Ніжність» від українського блогера Людмили Борщ.

Для приготування 2 порцій страви вам знадобляться:
• копчена курка — 150 грамів
• консервована кукурудза — 80 грамів
• майонез/сметана — 80 грамів
• чіпси — 1 упаковка
• морква по-корейськи — 100 грамів
• яйця відварені — 2 шт.

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Приготування

1. Копчене м'ясо нарізати кубиками і викласти першим шаром у креманку. Трохи змастити майонезом.

2. Наступним шаром викладаємо моркву по-корейськи, промазуємо трохи майонезом.

3. Банку з консервованою кукурудзою акуратно відкрийте і злийте рідину. Додайте наступним шаром в салат потрібну кількість кукурудзи і промажте цей шар майонезом.

4. Наступним шаром йдуть відварені яйця та майонез.

5. Останній шар — чіпси. Їх попередньо можна перемолоти в блендері в крихту або поламати вручну.

Порада: чіпси краще викладати в салат лише перед подачею салату на стіл, інакше вони намокнуть і не будуть хрусткими.


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