Шеф-кухар Василь Ємельяненко поділився рецептом смачнющого терина на Різдво

Відомий телевізійний шеф-кухар Василь Ємельяненко, за діяльністю якого в Мережі стежать 2,65 млн фоловерів, вирішив поділився з поціновувачами рецептом нової страви на Різдво.

«Давайте я до Різдва дам цікавий та класний рецепт — і найголовніше у ньому, що він простий», — запропонував Василь.

При цьому шеф розповів, як готувати террін (фр. Terrine) — страву з овочів, м'яса чи риби, щось середнє між запіканкою та паштетом. Терини готують з м'ясного фаршу, печінки або рубаного філе червоної та білої риби, запечених у керамічній формі, додаючи за бажанням вершки, різні овочі, фісташки та прянощі.

Послідовність своїх дій шеф-кухар показав на відео.

Нагадаємо про ще один рецепт на Різдво — смачний холодець за рецептами бабусь та мам.

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