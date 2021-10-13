Кабачки в зажарці та пекінська капуста у фарші: шеф-кухар представив рецепт незвичайних та дуже смачних голубців

Голубці — одна з улюблених страв української кухні. Страви, що складаються з начинки, загорнутої в капустяний або виноградний лист, а також фарширований перець поширені в країнах Європи, в Туреччині, Азербайджані, Вірменії, в країнах Середньої Азії, Північної Африки, Китаї та Кореї.

Шеф-кухар Василь Ємельяненко, який став популярним у мережі завдяки своєму YouTube-каналу, розповів, як приготувати дуже смачні, ніжні та соковиті голубці, використовуючи пекінську капусту, додаючи в зажарку — кабачки, а в соус для м'якого смаку — трохи вершків.

Голубці Продукти: свинячо-яловичий фарш — 500 г, рис полуварений — 2 ст. ложки, морква — ½ шт., цибуля — 1 шт., томат — 3 шт., болгарський перець — 1 шт., кабачок — ½ шт., пекінська капуста — 10−12 аркушів, часник — 1 зубчик, сухий часник — ½ ч. ложки, чебрець — ½ ч. ложки, паприка — ½ ч. ложки, чорний перець-½ ч. ложки, борошно — 1 ч. ложка, вершки — 100 мл, лавровий лист — 2 шт., рослинна олія, сіль. Приготування У свинячо-яловичий фарш додати сухий часник, чебрець, паприку та чорний перець. Чверть цибулини обсмажити на олії. У листках пекінської капусти відрізати ніжку, нарізати дрібними кубиками та відправити у фарш. Додати обсмажену цибулю, рис, посолити, і перемішати. Приготувати соус для голубців. Кабачок та моркву нарізати шматочками, цибулю — кубиками. Обсмажити овочі на рослинній олії та додати очищені й нарізані часточками томати. Поки овочі тушкуються, налити у велику каструлю воду, поставити на плиту. До овочів додати одну чайну ложку борошна, залити невеликою кількістю води, тушкувати до готовності. Додати вершки та дрібно порубаний часник. Посолити, поперчити, налити трохи води від варіння капусти й недовго тушкувати. У киплячу воду кинути капустяне листя, варити не більше двох хвилин, опустити у холодну воду, щоб припинити процес варіння. Злити воду й знову залити холодною водою. Листя дістати, промокнути серветкою, щоб прибрати зайву вологу. Ножем зрізати товщину товстих частин, отримати тонкі листки. Викласти на листя фарш, загорнути його в конвертики. Викласти голубці у форму для запікання, зверху кинути два лаврові листки, болгарський перець, нарізаний кільцями, посолити. Зі сковороди овочі перекласти в блендер й пробити на маленькій швидкості до однорідного стану. Отриманим соусом залити голубці. Потрясти форму для запікання, щоб соус просочився між голубцями. Поставити в розігріту духовку на 20 хвилин. У тарілку налити соус, викласти болгарський перець, зверху — голубці. Поперчити до смаку й подати до столу.

Нагадаємо, суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом фаршированого перцю в паніровці.

226

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter