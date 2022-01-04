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«Правильний» та смачний холодець на Різдво та Старий Новий рік: так готували бабусі та мами

15:20 4 січня 2022
Рецепт холодного

Автор кулінарного каналу «Milenia Кулінарні Рецепти», на який підписано 1,07 млн любителів традиційних страв, запропонувала рецепт «правильного» холодця на Різдво, Старий Новий рік та інші свята.

«Хочу запропонувати вам рецепт „правильного“ холодця», — пропонує Milenia.

Слово «правильного» вона пояснює тим, що кожна господиня має свій власний рецепт «холодного», який вона вважає найвірнішим. І пропонує свою версію смачної страви. В основі її рецепту — три види м'яса.

Інгредієнти:

700 г яловичина
1.5 кг свинина
5−6 курячих ніжок
3 свинячі ніжки
1 цибуля ріпчаста, 2 черешки селери, 1 морква
сіль за смаком
лавровий лист, перець, горошок чорний, запашний за бажанням
2−3 зубчики часнику
5 — 5.5 літрів води

Як писали «ФАКТИ», після свят багато дієтологів радять влаштовувати собі «розвантажувальні дні», і тим, хто дотримується цих порад, дуже доречним буде рецепт свіжого салату з оливками, авокадо і фетою.

Відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала днями ідею бутербродів із копченим лососем.

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