Автор салату «Під кайфом» Наталія Калніна представила нереально смачний торт «Мрія» на Різдво: у міру солодкий, м'який та ароматний

Відома фудблогерка Наталка Калніна, яка представила салат «Під кайфом», рекомендує рецепт десерту «Мрія» — дуже смачного торта в домашніх умовах з найдоступніших продуктів.

«Більше не ламаю голову, який торт спекти на свято!» — розповідає на своєму Youtube-каналі Наталка.

Порада особливо актуальна у зв'язку з наближенням Різдва.

Інгредієнти: Для шоколадного бісквіту:

борошно — 140 г

цукор — 150 г

какао порошок — 50 г

яйце — 2 шт

молоко — 110 мл

окріп — 110 мл

рослинна олія — 55 мл

сода — 1 ч. л.

оцет 9% - 1 ст. л

сіль — 1/3 ч.л. Для крему:

вершки для збивання не менше 33% - 400 г

вершково-сирний сир — 400 г

цукрова пудра — 120 г Для полуничного пюре:

полуниця — 600 г

цукор — 100 г

Як писали «ФАКТИ», днями Наталка Калніна також запропонувала спекти до свят торт «Наполеон» зі смаком морозива.

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