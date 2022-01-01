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Автор салату «Під кайфом» Наталія Калніна представила нереально смачний торт «Мрія» на Різдво: у міру солодкий, м'який та ароматний

18:10 1 січня 2022
Торт Мрія

Відома фудблогерка Наталка Калніна, яка представила салат «Під кайфом», рекомендує рецепт десерту «Мрія» — дуже смачного торта в домашніх умовах з найдоступніших продуктів.

«Більше не ламаю голову, який торт спекти на свято!» — розповідає на своєму Youtube-каналі Наталка.

Порада особливо актуальна у зв'язку з наближенням Різдва.

Інгредієнти:

Для шоколадного бісквіту:
борошно — 140 г
цукор — 150 г
какао порошок — 50 г
яйце — 2 шт
молоко — 110 мл
окріп — 110 мл
рослинна олія — 55 мл
сода — 1 ч. л.
оцет 9% - 1 ст. л
сіль — 1/3 ч.л.

Для крему:
вершки для збивання не менше 33% - 400 г
вершково-сирний сир — 400 г
цукрова пудра — 120 г

Для полуничного пюре:
полуниця — 600 г
цукор — 100 г

Як писали «ФАКТИ», днями Наталка Калніна також запропонувала спекти до свят торт «Наполеон» зі смаком морозива.

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