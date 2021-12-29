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М'ясо виходить ніжним і соковитим: простий рецепт рульки у темному пиві від Лізи Глинської

10:59 29 грудня 2021
М&#39;ясо виходить ніжним і соковитим: простий рецепт рульки у темному пиві від Лізи Глинської

Кулінар Ліза Глінська «спеціалізується» на приготуванні ніжних десертів, але іноді тішить і любителів м'ясних страв. Цього разу у своєму YouTube вона показала спосіб приготування справжніх «чоловічих ласощів» до пива — запеченої свинячої рульки.

Необхідні продукти:

  • рулька;
  • темне пиво — 2 літри;
  • цибулина;
  • морквина;
  • голівка часнику;
  • гвоздика, бадьян, лавровий лист і сіль — за смаком.

Для глазурування потрібні гостра гірчиця (2 ст. ложки без гірки) та 30 г меду (1 ст. ложка).

Технологія приготування

Візьміть велику каструлю і покладіть туди рульку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику.

Засипте в каструлю сіль та залийте все пивом.

Накрийте кришкою каструлю і відправте варити м'ясо на слабкому вогні на 2,5−3 години.

Перекладіть в рукав для запікання.

Залийте у рукав для запікання 200 мл пивного бульйону та зав'яжіть (зафіксуйте) кінці рукава.

Відправте випікатися рульку в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Приготуйте глазурування, змішавши мед та гірчицю.

Дістаньте рульку з духовки, перекладіть на чистий рукав для запікання або фольгу і промажте глазуррю.

Відправте в духовку ще на 10 хвилин.

А до рульки можна швидко приготувати мариновану капусту — це займе всього 2 години.

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