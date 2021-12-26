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Як приготувати мариновану капусту за дві години: простий та швидкий рецепт

12:27 26 грудня 2021
Маринована капуста

Після того, як шеф-кухар Андрій Величко опублікував простий рецепт квашеної капусти, відомий кулінарний Telegram-канал «Домашняя консервация: варенья, заготовки» поділився рецептом приготування маринованої капусти.

Приготування:

Беремо з розрахунку три кілограми капусти. Капусту слід нашаткувати. Потім потрібно натерти три великі морквини на великій терці. Видавити з часнику 3−4 зубчики часнику. Далі слід все перемішати.

Приготування маринаду:

Півтора літри води ставимо на вогонь. Додаємо 200 г цукру, 3 столові ложки солі (без верху), 250 г соняшникової олії. Коли закипить влити 200 г оцту 9%. Повинно покипіти 2−3 хвилини. Маринад готовий.

Заливаємо капусту гарячим маринадом. Капуста від цього трохи пом'якшується. Тому не бійтеся заливати гарячим прямо з плити. Капуста має постояти у цьому маринаді близько 2 годин.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно кулінарний Telegram-канал «Вкусно поедим» опублікував простий і швидкий рецепт маринованих печериць.

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