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Надзвичайно смачний новорічний салат з крабових паличок від Людмили Борщ: готується за хвилину, зникає зі столу за секунди

11:00 27 грудня 2021
салат

Блогерка Людмила Борщ продовжує радувати читачів своїми різноманітними салатами та закусками.

Салат з крабовими паличками підійде на святковий стіл. Продукти прості та бюджетні, а готується він швидко, просто й легко.

Салат з крабовими паличками

Крабові палички 200г
Ковбасний сир 150 г
Чорнослив 50 г.
Яйця 3 шт.
Буряк 2 шт.
Часник 1 зуб.
Майонез

Нагадаємо, багатьом сподобався салат «Мірабелла» від Людмили Борщ, який «крутіший за «олів'є» та «шубу».

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