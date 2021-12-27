Надзвичайно смачний новорічний салат з крабових паличок від Людмили Борщ: готується за хвилину, зникає зі столу за секунди

Блогерка Людмила Борщ продовжує радувати читачів своїми різноманітними салатами та закусками.

Салат з крабовими паличками підійде на святковий стіл. Продукти прості та бюджетні, а готується він швидко, просто й легко.

Салат з крабовими паличками

Крабові палички 200г

Ковбасний сир 150 г

Чорнослив 50 г.

Яйця 3 шт.

Буряк 2 шт.

Часник 1 зуб.

Майонез

Нагадаємо, багатьом сподобався салат «Мірабелла» від Людмили Борщ, який «крутіший за «олів'є» та «шубу».

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