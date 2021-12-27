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«Королева новорічного столу»: Наталія Калніна, яка представила салат «Під кайфом», поділилася новим смачним рецептом

9:01 27 грудня 2021
Салат з ананасами та куркою

Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше поділилася рецептом салату з цікавою назвою «Під кайфом», розповіла про ще одну страву, яка може прикрасити новорічний стіл.

«Салат із ананасом. На новорічний стіл салати з ананасом дуже популярні, завдяки своєму незвичайному смаку. Хочу поділиться рецептом одного з найсмачніших, як мені здається, салатів», — пише блогерка на своєму YouTube-каналі .

Інгредієнти:

  • Куряча грудка — 400 г;
  • Сіль — ½ ч.л.;
  • Чорний перець — за смаком;
  • Гірчиця — 2 ч.л.;
  • Ананаси кільцями — 1 банка;
  • Печериці — 300 г;
  • Цибулина — 1шт;
  • Сир — 80 г;
  • Волоські горіхи — 50 г;
  • Майонез — до смаку;
  • Часник — 1 зубчик.

Раніше блогерка поділилася рецептом торта зі смаком морозива, «Пломбірного Наполеону».

Фото — скріншот

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