Запечена в духовці ягняча нога: рецепт «смакоти» від Тетяни Мокріді
Усім, хто хоче влаштувати вдома атмосферу європейського Різдва, директор Школи леді Тетяна Мокріді радить приготувати одну з найпопулярніших різдвяних страв — ногу ягняти, запечену в духовці з часником та розмарином. Готується м'ясо просто. Рецепт підходить і для сімейних обідів і для зустрічі Нового року.
Нога ягняти, запечена з часником та розмарином
- Нога ягняти;
- Часник — 4−5 зубків;
- Сіль і перець;
- Розмарин чи прованські трави;
- Оливкова олія.
Приготувати маринад. Роздавлений (дрібно натертий) часник змішати з розмарином (прованськими травами), сіллю, перцем, олією.
З ноги очистити плівку. Замаринувати. Загорнути у фольгу та залишити на ніч у холодильнику.
За годину до запікання вийняти з холодильника. Дати розтанути. Поставити у духовку на 200 градусів, потримати 40 хвилин, зменшити вогонь до 150 градусів. Орієнтовний час запікання — 3 години (1 кг — 1 година). Готовність визначається ножем: якщо потік прозорий сік, м'ясо можна виймати.
М'ясо подають із запеченою картоплею. Гарніром може стати кус-кус із овочами або овочевий салат.
Нагадаємо, відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво радить на свята запікати м'ясо, а не смажити. А кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася «королівським» рецептом буженини.
Фото https://ua.depositphotos.com/73
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