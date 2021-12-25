Запечена в духовці ягняча нога: рецепт «смакоти» від Тетяни Мокріді

Усім, хто хоче влаштувати вдома атмосферу європейського Різдва, директор Школи леді Тетяна Мокріді радить приготувати одну з найпопулярніших різдвяних страв — ногу ягняти, запечену в духовці з часником та розмарином. Готується м'ясо просто. Рецепт підходить і для сімейних обідів і для зустрічі Нового року.

Нога ягняти, запечена з часником та розмарином Нога ягняти;

Часник — 4−5 зубків;

Сіль і перець;

Розмарин чи прованські трави;

Оливкова олія. Приготувати маринад. Роздавлений (дрібно натертий) часник змішати з розмарином (прованськими травами), сіллю, перцем, олією.

З ноги очистити плівку. Замаринувати. Загорнути у фольгу та залишити на ніч у холодильнику.

За годину до запікання вийняти з холодильника. Дати розтанути. Поставити у духовку на 200 градусів, потримати 40 хвилин, зменшити вогонь до 150 градусів. Орієнтовний час запікання — 3 години (1 кг — 1 година). Готовність визначається ножем: якщо потік прозорий сік, м'ясо можна виймати.

М'ясо подають із запеченою картоплею. Гарніром може стати кус-кус із овочами або овочевий салат.

Нагадаємо, відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво радить на свята запікати м'ясо, а не смажити. А кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася «королівським» рецептом буженини.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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