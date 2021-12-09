«Королівський» рецепт м'яса в духовці на Новий рік від Людмили Борщ: можна приготувати навіть замість шашлику
Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка раніше запропонувала рецепти салатів для новорічного столу, розповіла, як на Новий рік можна запекти у духовці м'ясо, назвавши таку буженину «королівською».
«Це не м'ясо, а справжній король святкового столу. Його можна приготувати навіть замість шашлику», — стверджує блогерка, яка поділилася рецептом цієї страви на своєму каналі.
Інгредієнти:
- М'ясо — 1200 г;
- Бекон — 4 смужки;
- Сіль — 3 чайні ложки;
- Молотий перець, цукор та сіль — по половині чайної ложки;
- Цибуля — 1 штука;
- Часник — 2 зубчики;
- Біле сухе вино — 200 гр.
Приготування:
- М'ясо обсушити паперовими рушниками, зробити глибокі поздовжні розрізи.
- Сіль змішати з перцем та цукром, додавши на кінчику ножа мускатний горіх та половинку чайної ложки нітритної солі.
- Цибулю нарізати і викласти у ємність.
- Часник натерти на тертці та втерти у м'ясо. Потім втерти соляну суміш.
- М'ясо викласти в ємність із цибулею та залити сухим вином. Закрити плівкою та поставити маринуватися в холодильник на добу.
- Зрізати з бекону шкірку і розрізати кожен шматочок уздовж. Помістити бекон у кожний розріз на м'ясі.
- Покласти м'ясо у пакет для запікання, щільно згорнути, а кінці зав'язати.
- Випікати 2,5 години у духовці, розігрітій до 140 градусів.
- Дістати м'ясо і помістити під холодну воду на півтори години, а потім відправити у холодильник на ніч.
Блогерка радить м'ясний сік, що залишився у пакеті для запікання, використовувати при приготуванні інших страв.
Раніше Людмила Борщ поділилася рецептом легкого та ніжного салату «Міланія», який готується за 5 хвилин.
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