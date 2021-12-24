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Незвичайна запіканка з шоколадом та апельсином від телешефа Бельковича: справжня «бомбітто» під ялинку

11:15 24 грудня 2021
запіканка

Відомий кухар Олександр Белькович, який поділився раніше рецептами салатів та основних страв, порекомендував до свята приготувати незвичайну запіканку з шоколадом та апельсином, яку він назвав справжньою «бомбітто».

Сирна запіканка

Продукти на 6 порцій:
Сир — 1 кг
Яйце 2 шт
Сметана 200 гр
Цукор 130 гр
Манка 10 гр
Розпушувач половина чайної ложки
Ванільний цукор чайна ложка
Цедра одного апельсина
Какао 25 гр
Сіль до смаку

Приготування:

Сир викласти в миску, туди розбити яйця, додати сметану й перетерти.

Додати у повітряну сирну масу цукор, розпушувач, ванільний цукор, манну крупу й перемішати.

Натерти цедру апельсина.

Половину сирної маси перекласти в окрему миску, додати туди какао, перемішати.

У форму для запікання на пергамент залити перший шоколадний шар й рівномірно його розподілити.

Зверху викласти білу сирну масу.

Відправити в заздалегідь розігріту духовку до 160 градусів на 50 хвилин

Залишити остигати на 10−15 хвилин. Подавати зі сметаною, цедрою апельсина та тертим шоколадом.

Нагадаємо, харків'янка Наталя Олендра запропонувала замінити на святковому столі фруктовий салат яскравою нарізкою «Ялинка».

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