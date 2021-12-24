Незвичайна запіканка з шоколадом та апельсином від телешефа Бельковича: справжня «бомбітто» під ялинку

Відомий кухар Олександр Белькович, який поділився раніше рецептами салатів та основних страв, порекомендував до свята приготувати незвичайну запіканку з шоколадом та апельсином, яку він назвав справжньою «бомбітто».

Сирна запіканка Продукти на 6 порцій:

Сир — 1 кг

Яйце 2 шт

Сметана 200 гр

Цукор 130 гр

Манка 10 гр

Розпушувач половина чайної ложки

Ванільний цукор чайна ложка

Цедра одного апельсина

Какао 25 гр

Сіль до смаку Приготування: Сир викласти в миску, туди розбити яйця, додати сметану й перетерти. Додати у повітряну сирну масу цукор, розпушувач, ванільний цукор, манну крупу й перемішати. Натерти цедру апельсина. Половину сирної маси перекласти в окрему миску, додати туди какао, перемішати. У форму для запікання на пергамент залити перший шоколадний шар й рівномірно його розподілити. Зверху викласти білу сирну масу. Відправити в заздалегідь розігріту духовку до 160 градусів на 50 хвилин Залишити остигати на 10−15 хвилин. Подавати зі сметаною, цедрою апельсина та тертим шоколадом.

Нагадаємо, харків'янка Наталя Олендра запропонувала замінити на святковому столі фруктовий салат яскравою нарізкою «Ялинка».

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter