Незвичайна запіканка з шоколадом та апельсином від телешефа Бельковича: справжня «бомбітто» під ялинку
Відомий кухар Олександр Белькович, який поділився раніше рецептами салатів та основних страв, порекомендував до свята приготувати незвичайну запіканку з шоколадом та апельсином, яку він назвав справжньою «бомбітто».
Сирна запіканка
Продукти на 6 порцій:
Сир — 1 кг
Яйце 2 шт
Сметана 200 гр
Цукор 130 гр
Манка 10 гр
Розпушувач половина чайної ложки
Ванільний цукор чайна ложка
Цедра одного апельсина
Какао 25 гр
Сіль до смаку
Приготування:
Сир викласти в миску, туди розбити яйця, додати сметану й перетерти.
Додати у повітряну сирну масу цукор, розпушувач, ванільний цукор, манну крупу й перемішати.
Натерти цедру апельсина.
Половину сирної маси перекласти в окрему миску, додати туди какао, перемішати.
У форму для запікання на пергамент залити перший шоколадний шар й рівномірно його розподілити.
Зверху викласти білу сирну масу.
Відправити в заздалегідь розігріту духовку до 160 градусів на 50 хвилин
Залишити остигати на 10−15 хвилин. Подавати зі сметаною, цедрою апельсина та тертим шоколадом.
Нагадаємо, харків'янка Наталя Олендра запропонувала замінити на святковому столі фруктовий салат яскравою нарізкою «Ялинка».107
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