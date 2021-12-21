Новорічний рулет «Санта» від української блогерки Лілії Цвіт: оригінальна прикраса для святкового столу

Перед Новим роком кулінарні блогери пропонують масу рецептів салатів та закусок на новорічний стіл. Киянка Лілія Цвіт поділилася рецептом яскравого святкового рулету «Санта», який обов'язково прикрасить свято.

Рулет «Санта»

Продукти

Бісквіт

яйця — 3 шт.

цукор — 80 г

борошно — 80 г

розпушувач — 1 ч.л.

олія — 1 ст.л.

цедра — 1 год.

Просочення

вода — 50 мл

цукор — 1 ч.л.

горілка — 1 год.

Крем

білки — 4 шт.

цукор — 230 г

ванільний цукор — 16 г

лім. кислота — щіпка

ківі — 2 шт

Додатково потрібні харчовий барвник червоний та чорна харчова мастика.

Приготування

Бісквіт:

Білки збити у піну, додати цукор і знову збити до розчинення, додати жовтки, збити.

Додати борошно, розпушувач, олію — перемішати на низьких оборотах міксера.

Додати апельсинову цедру, перемішати і викласти тісто у застелену пергаментом форму.

Випікати за 180 градусів 30 хвилин.

Обрізати краї коржа, накрити пергаментом і згорнути у рулет.

Охолодити та розгорнути.

Сироп:

Вода+цукор — перемішати до розчинення. Можна додати 1 чайну ложку міцного алкоголю.

Просочити бісквіт.

Крем:

Білки збити до білої піни, додати цукор та лимонну кислоту, поставити на водяну баню й збивати 7−10 хвилин, доки маса не стане густою.

Зняти з водяної бані та збивати ще 3−5 хвилин. Розділити на 3 частини.

Дві частини набрати у кондитерські мішечки та зав'язати, бо крем незабаром охолоне.

До однієї частини додати барвник червоного кольору.

Складання рулету

Одну частину білого крему покласти в середину рулету.

Викласти шматочки ківі та завернути рулет.

Червоним кремом змастити зверху рулет, відступаючи від країв по 2−3 см й розрівняти ножем.

Кондитерською насадкою або ложкою покрити рулет з країв білим кремом, зробити візерунок, який нагадує кожушок Санти.

Для пояса Санти використати чорну мастику.