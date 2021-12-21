Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Якщо кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на свята оригінальний салат із копченою куркою та чіпсами, то її колежанка Наталія Калніна — пікантну закуску, яка також викладається шарами.

Рецепт закуски, яка називається «Пікантна», вона виклала на своєму каналі, додавши: «Начебто звичайні інгредієнти, в результаті смак здатний здивувати кожного. Щоб зрозуміти, потрібно взяти і приготувати, тим більше готується дуже просто».

Інгредієнти: Печінка куряча — 600 гр;

Цибулина — 1 шт.;

Лавровий лист — 2шт.;

Сіль — 1ч.л. Для соусу: Огірок маринований — 150 гр;

Сметана — 200 гр;

Часник — 3 зубчики;

Чорний перець — за смаком;

Сіль — 1/3 ч.л.;

Кріп — за смаком.

Приготування : Печінку відварити з цілою цибулею, лавровим листом, сіллю. Зняти з вогню після 20 хвилин кипіння та залишити остигати печінку у воді. За півгодини дістати і дати стекти зайвій волозі.

На тертці подрібнити огірок, дрібно нарізати зелень. Змішати, додавши подрібнений чесник, сметану, сіль та перець. Поставити у холодильник охолоджуватися.

Печінку порізати невеликими шматочками.

У салатник на дно викласти шар печінки, зверху змастити соусом — і далі так само чергувати шари. Останнім має стати соус.

Прикрасити подрібненою зеленню. Готово!

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Фото — скріншот

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