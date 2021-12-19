27.09 / 27.31 30.52 / 30.93
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Що потрібно готувати у День Святого Миколая: рецепт смачних пряників для вечірників

11:11 19 грудня 2021
пряники

На День святого Миколая традиції зобов'язували випікати солодкі пряники. Це і дитячі «миколайчики», і «Принтени», що довго зберігаються, а також частування для вечірників. Етнограф Олена Громова розповіла «ФАКТАМ» рецепти, поширені на Сумщині та Полтавщині.

Пряники для вечірників

Для тіста:

  • Цукор — 2 склянки;
  • Молоко — 1 склянка;
  • Сода — 2 ч. л. (або 1 ч. л. амонію харчового, або 5 ч. л. розпушувача);
  • Борошно.

Для глазурі:

  • Борошно — 1 ст.л.;
  • Крохмаль — 2 ст.л.
  • Молоко.

З інгредієнтів замішати круте тісто (борошно насипати, скільки візьме). Формами вирізати фігурки. Змастити пряники буряковим соком. Випікати в печі, поки пряники не почнуть ковзати по деку.

Крохмаль та борошно змішати, заварити молоком. Готові вироби прикрасити отриманою глазур'ю.

Найпоширенішими формами пряників були конячки (їх дарували хлопчикам) та панянки (обдаровували дівчаток). Про інші традиції святкування Дня Миколая читайте у статті «ФАКТІВ» «Чому святого Миколая вважали другим після Бога: історія та традиції зимового свята».

Фото https://ua.depositphotos.com/

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Злата Огневич та Максим Тарапата

Злата — вже не Огнєвіч, а Тарапата: творці «Холостячки» натякнули на те, чим насправді закінчилося шоу

Сєдокова

Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Образ святого Миколая Чудотворця

День святого Миколая: що необхідно зробити у свято і про що просити Чудотворця у молитві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.