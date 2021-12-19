Що потрібно готувати у День Святого Миколая: рецепт смачних пряників для вечірників

На День святого Миколая традиції зобов'язували випікати солодкі пряники. Це і дитячі «миколайчики», і «Принтени», що довго зберігаються, а також частування для вечірників. Етнограф Олена Громова розповіла «ФАКТАМ» рецепти, поширені на Сумщині та Полтавщині.

Пряники для вечірників Для тіста: Цукор — 2 склянки;

Молоко — 1 склянка;

Сода — 2 ч. л. (або 1 ч. л. амонію харчового, або 5 ч. л. розпушувача);

Борошно. Для глазурі: Борошно — 1 ст.л.;

Крохмаль — 2 ст.л.

Молоко. З інгредієнтів замішати круте тісто (борошно насипати, скільки візьме). Формами вирізати фігурки. Змастити пряники буряковим соком. Випікати в печі, поки пряники не почнуть ковзати по деку. Крохмаль та борошно змішати, заварити молоком. Готові вироби прикрасити отриманою глазур'ю.

Найпоширенішими формами пряників були конячки (їх дарували хлопчикам) та панянки (обдаровували дівчаток). Про інші традиції святкування Дня Миколая читайте у статті «ФАКТІВ» «Чому святого Миколая вважали другим після Бога: історія та традиції зимового свята».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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