Пряники на день Святого Миколая: простий рецепт смачних «миколайчиків»
Ритуальною стравою в День Святого Миколая вважаються солодкі пряники «миколайчики», якими треба винагороджувати слухняних дітей.
Приготувати їх під силу кожній господині, пише ukrainianpeople.us.
Що знадобиться:
- 500 г борошна;
- 150 г цукру;
- 70 г меду;
- 100 г вершкового масла;
- 2 яйця
- пучка солі.
Етапи приготування:
Перетріть борошно з маслом та додайте мед, цукор, сіль та яйця.
Замісіть тісто та поставте на деякий час в холодильник.
Сформуйте пряники та випікайте 10−15 хвилин при 180 градусах.
Після того, як солодощі охолонуть, їх можна прикрасити цукровою глазур'ю.
Нагадаємо, що на святого Миколая також було прийнято пекти пироги і пригощати ними тих, хто приходить вибачатися за давні образи.40
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