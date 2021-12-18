Пряники на день Святого Миколая: простий рецепт смачних «миколайчиків»

Ритуальною стравою в День Святого Миколая вважаються солодкі пряники «миколайчики», якими треба винагороджувати слухняних дітей.

Приготувати їх під силу кожній господині, пише ukrainianpeople.us.

Що знадобиться:

500 г борошна;

150 г цукру;

70 г меду;

100 г вершкового масла;

2 яйця

пучка солі.

Етапи приготування: Перетріть борошно з маслом та додайте мед, цукор, сіль та яйця. Замісіть тісто та поставте на деякий час в холодильник. Сформуйте пряники та випікайте 10−15 хвилин при 180 градусах. Після того, як солодощі охолонуть, їх можна прикрасити цукровою глазур'ю.

Нагадаємо, що на святого Миколая також було прийнято пекти пироги і пригощати ними тих, хто приходить вибачатися за давні образи.

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