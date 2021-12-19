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Козацькі пряники «Прінтени»: старовинний рецепт святкових ласощів

8:50 19 грудня 2021
пряники

На День святого Миколая, що відзначається 19 грудня, пекли не лише солодкі пряники «миколайчики», якими обдаровували дітей. Зберігся рецепт козацьких обрядових пряників. Дослідники XVII століття називали такі їстівні фігурки «Принтенами». Про це розповіла «ФАКТАМ» Олена Громова, етнограф, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

Козацькі пряники «Прінтени»

Для тіста:

  • Цукор — 1 склянка;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Мед — 1 склянка;
  • Сметана — 1 склянка;
  • Сода — 1 ч.л.;
  • Олія — 2−3 ст.л.;
  • Борошно — 0,5 кг пшеничного та 0,5 кг житнього;
  • Сіль — щіпка;
  • Спеції — імбир, кориця, м'ята, гвоздика.

Для глазурі:

  • Білки — 2 шт.;
  • Цукрова пудра — 250 г;
  • Лимонний сік — за смаком.

Тісто замішують у дерев'яному або керамічному посуді, користуються дерев'яною ложкою.

Цукор розтерти із жовтками. Мед розігріти на водяній бані, додати в суміш. Всипати спеції. Сметану, соду та олію з'єднати, влити в посуд з медово-яєчною сумішшю. Білки збити із сіллю в щільну піну, додати до всіх інгредієнтів. Всипати борошно.

Добре вимішати, витримати на холоді 6 годин. Розкатати тісто, вирізати фігурки. Випікати в печі (у духовці — при 180 градусах) до готовності.

Глазур приготувати, збивши білки з цукром та лимонним соком. Прикрасити пряники, коли охолонуть.

Про інші прикмети та рецепти на День Миколи читайте у статті «ФАКТІВ» «Чому святого Миколая вважали другим після Бога: історія та традиції зимового свята».

Фото pixabay.com

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