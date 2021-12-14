Подарує святковий настрій: рецепт новорічного салату «Пінгвін»
Новорічний стіл можуть прикрасити як нові страви, так і традиційні, але подані в оригінальному вигляді. І не тільки салат «Олів'є» у вигляді ролів.
Автори ресурсу «Кулінарні хитрощі» пропонують приготувати салат «Пінгвін» — страву із традиційних для рибного салату інгредієнтів. Але святкову.
Інгредієнти:
- Горбуша консервована — 250 гр.,
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.,
- Рис варений — 100 гp.,
- Сир твердий — 150 гр.,
- Яйце куряче — 5 шт.,
- Майонез — 100 гр.
Для прикрас:
- Оливки,
- Солодкий перець (червоний або помаранчевий).
Приготування:
- Цибулю очистити і подрібнити. Твердий сир натерти на дрібній тертці.
- Яйця відварит, остудити і очистити, відокремити жовтки від білків.
- З консервованої горбуші видалити зайву рідину.
- Викладати салат шарами:
- 1 шар — горбуша, подрібнена цибуля, майонез;
- 2 шар — варений рис, майонез;
- 3 шар — подрібнені жовтки, майонез;
- 4 шар — натертий твердий сир, майонез;
- 5 шар — натерті на дрібній тертці білки.
- Прикрасити салат оливками та солодким перецем у вигляді пінгвіна.
Раніше кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на свято незаслужено забутий салат із морквою, сиром та горіхами.
Фото «Кулінарних хитрощів»71
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter