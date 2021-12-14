Подарує святковий настрій: рецепт новорічного салату «Пінгвін»

Новорічний стіл можуть прикрасити як нові страви, так і традиційні, але подані в оригінальному вигляді. І не тільки салат «Олів'є» у вигляді ролів.

Автори ресурсу «Кулінарні хитрощі» пропонують приготувати салат «Пінгвін» — страву із традиційних для рибного салату інгредієнтів. Але святкову.

Інгредієнти: Горбуша консервована — 250 гр.,

Цибуля ріпчаста — 1 шт.,

Рис варений — 100 гp.,

Сир твердий — 150 гр.,

Яйце куряче — 5 шт.,

Майонез — 100 гр.

Для прикрас: Оливки,

Солодкий перець (червоний або помаранчевий).

Приготування: Цибулю очистити і подрібнити. Твердий сир натерти на дрібній тертці.

Яйця відварит, остудити і очистити, відокремити жовтки від білків.

З консервованої горбуші видалити зайву рідину.

Викладати салат шарами:

1 шар — горбуша, подрібнена цибуля, майонез;

2 шар — варений рис, майонез;

3 шар — подрібнені жовтки, майонез;

4 шар — натертий твердий сир, майонез;

5 шар — натерті на дрібній тертці білки.

Прикрасити салат оливками та солодким перецем у вигляді пінгвіна.

Раніше кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на свято незаслужено забутий салат із морквою, сиром та горіхами.

Фото «Кулінарних хитрощів»

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