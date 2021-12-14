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Подарує святковий настрій: рецепт новорічного салату «Пінгвін»

13:31 14 грудня 2021
Салат Пінгвін

Новорічний стіл можуть прикрасити як нові страви, так і традиційні, але подані в оригінальному вигляді. І не тільки салат «Олів'є» у вигляді ролів.

Автори ресурсу «Кулінарні хитрощі» пропонують приготувати салат «Пінгвін» — страву із традиційних для рибного салату інгредієнтів. Але святкову.

Інгредієнти:

  • Горбуша консервована — 250 гр.,
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.,
  • Рис варений — 100 гp.,
  • Сир твердий — 150 гр.,
  • Яйце куряче — 5 шт.,
  • Майонез — 100 гр.

Для прикрас:

  • Оливки,
  • Солодкий перець (червоний або помаранчевий).

Приготування:

  • Цибулю очистити і подрібнити. Твердий сир натерти на дрібній тертці.
  • Яйця відварит, остудити і очистити, відокремити жовтки від білків.
  • З консервованої горбуші видалити зайву рідину.
  • Викладати салат шарами:
  • 1 шар — горбуша, подрібнена цибуля, майонез;
  • 2 шар — варений рис, майонез;
  • 3 шар — подрібнені жовтки, майонез;
  • 4 шар — натертий твердий сир, майонез;
  • 5 шар — натерті на дрібній тертці білки.
  • Прикрасити салат оливками та солодким перецем у вигляді пінгвіна.

Раніше кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на свято незаслужено забутий салат із морквою, сиром та горіхами.

Фото «Кулінарних хитрощів»

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