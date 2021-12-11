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«На Новий рік — саме воно»: святковий рецепт лосося з ікорним соусом від Григорія Германа

11:38 11 грудня 2021
«На Новий рік&nbsp;— саме воно»: святковий рецепт лосося з ікорним соусом від Григорія Германа

Новорічний стіл важко уявити без риби. Причому це може бути як досить проста закуска з оселедця за рецептом Дмитра Дорошенка, так і лосося «по-багатому», спосіб приготування якого запропонував у Instagram телекулінар Григорій Герман.

«На Новий рік — саме воно», — прокоментував рецепт його автор.

Для приготування цієї гарячої страви потрібні:

  • філе лосося (охолоджене) — 500 грамів;
  • вершки 15% - 200 мл;
  • твердий сир — 100 грамів;
  • ікра — 50 грамів.

Для приготування філе лосося нарізаємо тонкими пластинками в 2−3 мм, згортаємо їх у трубочку і ставимо вертикально. Навколо — намотуємо інші смужки, формуючи подобу троянд і відправляємо або в холодильник, або прямо в духовку, розігріту до 180 °C.

Для соусу в сотейнику гріємо вершки до кипіння. Натираємо сир у гарячі вершки та розчиняємо там, постійно помішуючи. По густоті соус має нагадувати рідку сметану. Густоту можна регулювати кількістю сиру.

Знімаємо з вогню, і якщо подаєте відразу — дайте трохи охолонути і додайте ікру. Якщо пізніше — розігріті перед подачею соус і додайте в нього ікру. Сенс у тому, що ікра не мусить зваритися.

Вам може сподобатися також салат «Рукавичка Діда Мороза» з червоною рибою.

Фото instagram.com/german_greg_tv/

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