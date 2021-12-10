Зимовий антидепресант: рецепт ароматного напою з шоколадом і бананом

У кожного є свій спосіб зігрітися зимовим вечором — хтось вибирає ароматний чай, хтось — узвар, а у п'ятницю ввечері можна розслабитися з келихом глінтвейну.

На цей раз Telegram-ресурс Кулінарні хитрощі навів рецепт гарячого бананового шоколаду.

Для його приготування потрібні:

молоко — 700 мл

плитка шоколаду

какао — 3 ст.л.

банан — 1 шт

збиті вершки

Приготування:

Очистіть стиглі банани від шкірки і розімніть їх у пюре.

Шоколад поламайте на шматочки.

Молоко доведіть до гарячого стану (але не кип'ятіть), додайте шоколад та залиште на 5 хвилин.

Після закінчення цього часу додайте бананове пюре і розлийте по чашках, присипавши какао і прикрасивши збитими вершками.

А гарним доповненням до шоколаду стане простий та швидкий торт, який можна приготувати на сковороді.

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