Українська співачка Злата Огневич (Інна Бордюг), чия популярність значно зросла з початком її участі у реаліті-шоу «Холостячка», порадувала фоловерів своїми кулінарними талантами.

У Instagram вона запропонувала рецепт свого улюбленого салату, який, як вона вважає, дуже актуальний у холодну пору року. «У період холодів, коли мало сонця та ослаблений імунітет, як ніколи важливо включати в раціон морепродукти, тому що в них міститься омега 3 та багато білка», — пише співачка.

Інгредієнти: морський коктейль (карибський або новозеландський);

мікрогрін;

авокадо;

огірок;

томати чері;

соус (оливкова олія, діжонська гірчиця, лайм).

Процес приготування співачка показала на відео.

Раніше кулінар Наталія Михайлова запропонувала свій варіант заміни новорічному «Олів'є» — салат «Чінгісхан» із куркою, горіхами та чорносливом, а кулінарна блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати салат «Марфа».

Фото — скріншот.

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