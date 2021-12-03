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Найсмачніший салат від «Холостячки»: Злата Огневич поділилася рецептом незвичайної страви — спеціально для холодної зими

9:46 3 грудня 2021
Злата

Українська співачка Злата Огневич (Інна Бордюг), чия популярність значно зросла з початком її участі у реаліті-шоу «Холостячка», порадувала фоловерів своїми кулінарними талантами.

У Instagram вона запропонувала рецепт свого улюбленого салату, який, як вона вважає, дуже актуальний у холодну пору року. «У період холодів, коли мало сонця та ослаблений імунітет, як ніколи важливо включати в раціон морепродукти, тому що в них міститься омега 3 та багато білка», — пише співачка.

Інгредієнти:

  • морський коктейль (карибський або новозеландський);
  • мікрогрін;
  • авокадо;
  • огірок;
  • томати чері;
  • соус (оливкова олія, діжонська гірчиця, лайм).

Процес приготування співачка показала на відео.

Раніше кулінар Наталія Михайлова запропонувала свій варіант заміни новорічному «Олів'є» — салат «Чінгісхан» із куркою, горіхами та чорносливом, а кулінарна блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати салат «Марфа».

Фото — скріншот.

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