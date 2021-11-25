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Куди ж без крабових паличок? Рецепт рулетиків до новорічного столу

19:15 25 листопада 2021
Рулетики

Після того, як відомий кулінарний Telegram-канал «Шеф-повар» поділився рецептом суші по-домашньому, Telegram-канал «Вкусно поедим» опублікував рецепт рулетиків з огірків із крабовими паличками.

Інгредієнти:

- майонез — 2 ст.л.
- яйце — 2 шт.
- сир — 100г
- крабові палички — 4 шт.
- огірки (середньоплідні) — 2 шт.
- сіль за смаком
- перець чорний (мелений) — за смаком
- Зелена зелень свіжа.

Приготування:

Приготувати начинку. Зварити круто яйця (10 хвилин після закипання), очистити і дрібно порубати.

Сир твердих сортів натерти на тертці. Крабові палички нарізати дрібними кубиками.

Змішати в салатнику яйце, сир, крабові палички та приправити майонезом до смаку. Посолити, поперчити до смаку і ретельно перемішати. Начинка для рулетиків готова.

Як писали «ФАКТИ», раніше Telegram-канал «Шеф-повар» поділився рецептом найсмачнішого чізкейку «Сан-Себастьян».

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