Прикраса будь-якого свята: простий рецепт суші по-домашньому
Святковий стіл може прикрасити не тільки традиційний оселедець під шубою, але і суші, причому приготувати цю страву можна за простим рецептом, «не заморочуючися».
Такий спосіб пропонує ресурс «Шеф-повар». Він буде корисний тим, кому складно загортати «ковбаски» з рисом, рибою та сирним кремом.
Інгредієнти:
- Рис для суші відварений — 700 гр;
- Лосось — 400 гр;
- Огірок — 200 гр;
- Сирний крем — 200 гр;
- Васабі — за смаком;
- Норі — 2 листи;
- Червона ікра — 30 гр.
Приготування «лінивої страви» дуже просте — всі інгредієнти викладаються шарами, як у шубі — процес представлений на відео.
Раніше цікавою ідеєю святкової страви із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка розповіла, як приготувати судака у мандариновому маринаді.
Фото з Pixabay.97
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