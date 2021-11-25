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Прикраса будь-якого свята: простий рецепт суші по-домашньому

14:13 25 листопада 2021
Суші

Святковий стіл може прикрасити не тільки традиційний оселедець під шубою, але і суші, причому приготувати цю страву можна за простим рецептом, «не заморочуючися».

Такий спосіб пропонує ресурс «Шеф-повар». Він буде корисний тим, кому складно загортати «ковбаски» з рисом, рибою та сирним кремом.

Інгредієнти:

  • Рис для суші відварений — 700 гр;
  • Лосось — 400 гр;
  • Огірок — 200 гр;
  • Сирний крем — 200 гр;
  • Васабі — за смаком;
  • Норі — 2 листи;
  • Червона ікра — 30 гр.

Приготування «лінивої страви» дуже просте — всі інгредієнти викладаються шарами, як у шубі — процес представлений на відео.

Раніше цікавою ідеєю святкової страви із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка розповіла, як приготувати судака у мандариновому маринаді.

Фото з Pixabay.

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