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«Фішка — карамельна скоринка»: простий рецепт «шалено ніжного» іспанського чізкейка

13:20 23 листопада 2021
Чізкейк

Після того, як відомий Telegram-канал опублікував рецепт різнокольорового чізкейку з фруктами без випічки, Telegram-канал «Шеф-повар» поділився рецептом найсмачнішого чізкейку «Сан-Себастьян».

«Це один із найсмачніших рецептів на моїй сторінці, чізкейк дуже ніжний і незвичайний! Його подають у ресторані La Viña у місті Сан-Себастьян (Іспанія). Може здатися, що чізкейк підгорів, але карамельна скоринка, що злегка підгоріла, — фішка, яка відрізняє від інших чізкейків, тому що він печеться при досить високій температурі, до того ж у цього незвичайного чізкейка немає основи», — йдеться в повідомленні каналу.

Інгредієнти:

- Сирний вершковий сир — 700 гр.
- Вершки — 33% - 370 мл.
- Яйця — 5 шт.
- Цукор — 190 гр.
- Мука — 1 ст.л.
- Ванілін — 1,5 гр.

Приготування:

Змішати всі інгредієнти до однорідної маси вручну віночком чи міксером на малих обертах, не збиваючи.

Роз'ємну форму застелити пергаментом (дно і боки), викласти в неї масу, що вийшла.

Випікати за 200 градусів 40 хвилин.

Чізкейк сильно підніметься, потім опаде. Перед подачею повністю остудити, краще прибрати на ніч в холодильник.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відомий кулінарний сайт розповів, як готувати японський бавовняний чізкейк. Його можна подавати як самостійний десерт, просто посипавши цукровою пудрою.

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