Бомбічний торт «Спартак»: простий рецепт шоколадного делікатесу

Опанувавши техніку приготування тортів «Медовик» та «Наполеон», можна починати експериментувати з рецептами їхнього шоколадного «родича» — торта «Спартак». Любителі шоколаду оцінять какао-медові коржі, просочені заварним кремом та вкриті темною глазур'ю. Рецепт наводить 1000menu.

Торт «Спартак» шоколадний

Для коржів:

Борошно 400 г;

Какао — 4 ст.л.;

Цукор — 150 г;

Масло вершкове — 100 г;

Яйця — 2 шт.;

Мед — 4 ст. л.;

Сода — 1 ч.л.;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Для крему:

Борошно — 100 г;

Цукор — 150 г;

Масло вершкове — 200 г;

Яйця — 2 шт.;

Молоко — 500 г;

Цукор ванільний — 2 ч. л.

Для глазурі:

Масло вершкове — 60 г;

Шоколад — 100 г.

Змішати мед, цукор та масло, поставити на водяну баню. У суміш, що підігрівається, додати збиті яйця і соду, варити 10 хвилин, остудити.

Окремо змішати борошно, какао та розпушувач. Влити туди медову суміш та вимішати. Тісто скачати у ковбаску. Поставити на 15 хвилин у холодильник.

Розкачати тонкі коржі завтовшки 2 мм. Випікати 6−8 хвилин на 180 градусах. Коржі після випікання обрізати, надавши потрібної форми.

Приготувати крем. Змішати молоко, яйця, цукор, ванільний цукор та борошно. На водяній бані тримати до загусання, постійно помішуючи. Остудити. Масло збити, змішати з кремом.

Перемазати коржі кремом. Приготувати глазур, розтопивши шоколад та масло. Залити верх торта глазур'ю. Залишити на ніч у холодильнику.