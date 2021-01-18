Тающий во рту медовик на Крещение: сказочная зима продолжается

Вкус медовика, нежного и тающего во рту, у многих ассоциируется со вкусом детства. Во многих семьях такой торт пекли бабушки. А внуки в предвкушении лакомства крутились неподалеку от кухни, периодически задавая один и тот же вопрос: «Ну когда же уже будет готово?» И норовили отщипнуть кусочек невероятно ароматного коржа или насладиться хотя бы капелькой нежного крема.

Рецептом медовика с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Леся Луценко.

— С древних времен была известна выпечка, содержащая мед, — говорит Леся Луценко. - Ценилась она прежде всего за то, что долго не портилась. Один из самых популярных медовых десертов — медовик. Сейчас его делают как с заварным кремом, так и со сметанным, сливочным, даже есть варианты муссового торта.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Медовик Ингредиенты для коржей: масло 45 г;

мед 100 г;

яйца (можно одни желтки) 135 г;

сахар 180 г;

сода 10 г;

любой крепкий алкоголь 20 г;

мука 350 г. Приготовление: Вначале надо подготовить водяную баню. Для этого в кастрюлю большего размера надо налить воду и, когда она закипит, в нее поставить кастрюлю или сотейник меньшего диаметра так, чтобы дно касалось воды. В сотейник положить мед и масло и, постоянно помешивая венчиком, довести содержимое до полного растворения масла и меда. Когда масса станет жидкой и без комочков, ее надо снять с водяной бани, всыпать сахар и размешать, а затем добавить яйца (я использую желтки, с ними коржи становятся еще нежнее). Затем всю массу надо вернуть на водяную баню и мешать венчиком до полного растворения сахара. Когда сахар растворится, нужно просеять в эту смесь соду (гасить ее не надо). Масса должна начать пениться и подниматься в объеме. Когда она увеличилась примерно в 1,5 раза, снимаем с водяной бани и добавляем алкоголь, размешиваем, а затем просеиваем сюда муку и замешивает лопаткой. Тесто будет жидким и липким. Его надо накрыть пленкой в контакт и отправить в холод для остывания и стабилизации. Тесто можно приготовить вечером, а выпекать коржи — уже утром. Если нужно быстрее, то я ставлю сотейник в морозилку на 20−30 минут, а потом в холодильник на такое же время и затем выпекаю коржи. Из этого количества ингредиентов выходит 8−10 коржей диаметром 20−22 см. Если диаметр 20 см, то 10 штук, а если 22 см, то 8. После того как тесто остыло, его надо поделить на кусочки и сформировать шарики. Для того чтобы кусочки были одинаковые, я взвешиваю тесто, делю на количество коржей и для каждого коржа взвешиваю необходимое количество теста. Каждый кусочек обильно обваливаю в муке, чтобы он не прилипал, и выкладываю на тарелку, обильно посыпанную мукой. Выпекать коржи надо в духовке, разогретой до 180 градусов. Каждый кусочек теста раскатать на силиконизированном пергаменте и выпекать в течение 3−4 минут до румяного золотистого цвета. Пока выпекается один корж, раскатываем следующий. Когда корж готов, его надо сразу снять с противня и остудить. Обрезать можно сразу, а можно и через несколько минут. Я обрезаю кондитерским кольцом, но если его нет, то можно подобрать тарелку подходящего диаметра. Все коржи надо выпечь, снять с пергамента и остудить, а обрезки собрать.

— Как приготовить крем?

— Для крема понадобится:

сметана 30% жирности 550 г;

сливки 30−33%жирности 250 г;

сахарная пудра 180 г.

Отдельно взбить сметану с сахарной пудрой до пышности и устойчивой структуры и сливки до плотных пиков (масса должна четко держать форму на венчике и в посуде для взбивания). Затем сливки и сметану с пудрой объединить и размешать. Я вымешиваю миксером в течение 3−5 секунд, а затем домешиваю лопаткой.

— Осталось собрать торт?

— Да. Чтобы сформировать торт, я выкладываю корж и на него часть крема, затем следующий корж и крем. Сформированный торт необходимо отправить в холодильник для стабилизации минимум на 5 часов, лучше на ночь. Когда торт стабилизирован, его необходимо обсыпать крошкой из обрезков, которые остались после выпечки. Для этого обрезки можно перемолоть в чаше блендера или натереть на терке .

— Имеет ли значение, какой мед использовать?

— Подойдет любой, но лично я предпочитаю мед подсолнечника. Он имеет не такой яркий аромат, как гречневый, и у него есть легкое горьковатое послевкусие — это тоже положительно влияет на вкус десерта.

— Какие критерии вкуса медовика?

— Торт получается очень нежным и тающим во рту. Я люблю добавлять кислинку, для этой цели отлично подходят киви или вишня. Киви надо очистить, нарезать кольцами и распределить в два-три слоя. Вишню необходимо проварить в сахарном сиропе, слить сироп и остудить. А затем распределять при сборке торта в 2−3 слоях.

— Как лучше декорировать торт?

— Подавать торт можно просто в крошке или дополнить свежими ягодами или сладостями. К новогоднему столу я испекла медово-имбирные пряники, расписала их сахарной глазурью и украсила ими торт.

— Медовик лучше подавать охлажденным или комнатной температуры?

— Этот торт вкусен как холодным, так и комнатной температуры. Комнатной температуры он кажется слаще, чем холодный.

— Как правильно хранить торт?

— Храниться торт, как и все десерты, должен в холодильнике. Он годен к употреблению 72 часа с момента сборки.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Верьте в чудеса и в то, что волшебство рядом!

Фото из альбома Леси Луценко





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