«Десерт, гідний королев»: рецепт чудового малинового медовика від Лізи Глінської

Ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глінська пропонує приготувати дуже літній торт — з сезонних ягід (малина), з гречаним медом і легким заварним кремом.

За словами майстра-кондитера, малинові нотки перетворюють медовик в «десерт гідний королев».

Малиновий «Медовик» Для тіста:

100 г гречаного меду

120 г цукру

120 г жирного вершкового масла (82%)

1 яйце

4 г харчової соди

300 г борошна. Для крему:

250 мл молока

одне яйце

30 г цукру

20 г вершкового масла (82%)

12 г борошна

12 г кукурудзяного крохмалю

100 г сметани (25−30%)

100 вершків (30−35%) Для мармеладу:

100 г малини протертої і без кісточок

20 г цукру

3 г пектину NH (або 8 г кукурудзяного крохмалю)

10 мл лимонного соку Для декору:

150 мл вершків (30%)

70 г маскарпоне

20 г цукрової пудри

Глінська обіцяє, що це буде найсмачніший медовик з тих, що коли-небудь куштували. Але щоб повторити успіх доведеться запастися терпінням. Так, перед декоруванням промазані кремом коржі повинні будуть сім годин відстоятися в холодильнику.

Нагадаємо, раніше Ліза Глінська порадила, як приготувати корисні цукерки тим, хто не любить солодке. Також у шеф-кухаря є особливий рецепт випічки з блакитним маком.

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