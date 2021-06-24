«Десерт, гідний королев»: рецепт чудового малинового медовика від Лізи Глінської
Ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глінська пропонує приготувати дуже літній торт — з сезонних ягід (малина), з гречаним медом і легким заварним кремом.
За словами майстра-кондитера, малинові нотки перетворюють медовик в «десерт гідний королев».
Малиновий «Медовик»
Для тіста:
100 г гречаного меду
120 г цукру
120 г жирного вершкового масла (82%)
1 яйце
4 г харчової соди
300 г борошна.
Для крему:
250 мл молока
одне яйце
30 г цукру
20 г вершкового масла (82%)
12 г борошна
12 г кукурудзяного крохмалю
100 г сметани (25−30%)
100 вершків (30−35%)
Для мармеладу:
100 г малини протертої і без кісточок
20 г цукру
3 г пектину NH (або 8 г кукурудзяного крохмалю)
10 мл лимонного соку
Для декору:
150 мл вершків (30%)
70 г маскарпоне
20 г цукрової пудри
Глінська обіцяє, що це буде найсмачніший медовик з тих, що коли-небудь куштували. Але щоб повторити успіх доведеться запастися терпінням. Так, перед декоруванням промазані кремом коржі повинні будуть сім годин відстоятися в холодильнику.
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