Багата клітковиною та дуже корисна: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачної цвітної капусти з печерицями у вершках

Телеведучий Руслан Сенічкін продовжує ділитися рецептами страв з капусти. Після бюджетних дерунів Сенічкін запропонував більш ситну та корисну страву — цвітну капусту з печерицями у вершках.

Цвітна капуста багата на клітковину й містить сірку, тому корисна для кишківника. А варена цвітна капуста — одна з дієтичних страв для організму, її дуже просто готувати, вона має приємний присмак, дуже добре засвоюється.

Цвітна капуста з шампіньйонами у вершках Продукти 500 г цвітної капусти

300 г печериць

2 зубчики часнику

1 шт цибулі

100 мл вершків

200 г твердого сиру Приготування Цвітну капусту необхідно відварити 3 хвилини, нарізавши попередньо на суцвіття. Цибулю дрібно нарізати та підсмажити. Печериці необхідно нарізати, а твердий сир натерти. Розкласти у формочки шарами: спочатку цвітну капусту, на неї — печериці, трохи посолити, додати спеції та часник за бажанням, додати твердий сир, а потім — цибулю, щоб вона встигла ще запектися. Потім ще трохи сиру та залити все жирними вершками. Розігріти духовку до 180 градусів та запікати приблизно 30 хвилин. Готову страву можна прикрасити зеленню.

Раніше Сенічкін розповів, як приготувати ароматні морквяні капкейки.

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