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«Драники-хрустяники»: Руслан Сенічкін поділився рецептом приготування найсмачніших дерунів з капусти

15:30 20 листопада 2021
драники

Телеведучий Руслан Сенічкін після рецепту морквяних капкейків з сирним кремом розповів, як приготувати смачні та поживні драники з капусти, які називають хрустяники.

Деруни з капусти

Продукти
70 г капусти;
2−3 картоплини;
0,5 цибулини;
1 яйце;
2 ст. л. борошна;
1 зубчик часнику;
1 пучок зелені;
сіль, перець, спеції до смаку

Приготування

Натерти капусту на тертці, так вона дасть більше соку.

Додати в миску з натертою капустою муки або трохи манної крупи.

Натерти 2−3 картоплини з половинкою цибулини.

Перемішати натерту картоплю з капустою, додати яйце, видавити зубчик часнику.

Порізати та додати зелень, сіль, перець, спеції до смаку.

Смажити на середньому вогні на добре розігрітій сковороді на оливковій олії та вершковому маслі.

Раніше оригінальним рецептом дерунів з м'ясом поділився суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво.

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