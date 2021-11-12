Руслан Сенечкін поділився рецептом морквяних капкейків та смачного сирного крему до них
Після «лінивого» штруделя з лаваша телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт морквяних капкейків та смачний сирний крем до них.
173
Морквяні капкейки
Продукти
Натерта морква — 3 шт.
Борошно — 160 г
Яйце — 2 шт.
Горіхи смажені — 50 г
Родзинки — 30 г
Сода — 1 ч. л.
Мелена кориця ¾ ч. л.
Мелений імбир ¼ ч. л.
Мелений кардамон — ¼ ч. л.
Мускатний горіх — 1/8 ч. л.
Приготування
Сухі інгредієнти змішати в окремій мисці, а в іншій мисці збити два яйця, олію, цукор та трохи ваніліну.
Перемішати максимально ретельно, щоб розчинився цукор й потім додати цю суміш у суху та перемішати.
Додати терту моркву й викласти у форми для мафінів до половини. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на півгодини.
Сирний крем для капкейків
Продукти
Цукрова пудра — 350 г
Вершковий сир — 200 г
Горіхи — 50 г
Олія — 100 г
Ваніль — 1 год.
Мелена кориця
Вершковий сир збити з цукровою пудрою та вершковим маслом, додати трохи ванілі.
Прикрасити капкейки за допомогою мішечка кондитерського або шприца та посипати горішками й корицею.
Нагадаємо, раніше Сеничкін розповів, як приготувати сирну запіканку зі сливами.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter