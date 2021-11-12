Руслан Сенечкін поділився рецептом морквяних капкейків та смачного сирного крему до них

Після «лінивого» штруделя з лаваша телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт морквяних капкейків та смачний сирний крем до них.

Морквяні капкейки

Продукти

Натерта морква — 3 шт.

Борошно — 160 г

Яйце — 2 шт.

Горіхи смажені — 50 г

Родзинки — 30 г

Сода — 1 ч. л.

Мелена кориця ¾ ч. л.

Мелений імбир ¼ ч. л.

Мелений кардамон — ¼ ч. л.

Мускатний горіх — 1/8 ч. л.

Приготування

Сухі інгредієнти змішати в окремій мисці, а в іншій мисці збити два яйця, олію, цукор та трохи ваніліну.

Перемішати максимально ретельно, щоб розчинився цукор й потім додати цю суміш у суху та перемішати.

Додати терту моркву й викласти у форми для мафінів до половини. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на півгодини.

Сирний крем для капкейків

Продукти

Цукрова пудра — 350 г

Вершковий сир — 200 г

Горіхи — 50 г

Олія — 100 г

Ваніль — 1 год.

Мелена кориця

Вершковий сир збити з цукровою пудрою та вершковим маслом, додати трохи ванілі.

Прикрасити капкейки за допомогою мішечка кондитерського або шприца та посипати горішками й корицею.