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Руслан Сенечкін поділився рецептом морквяних капкейків та смачного сирного крему до них

10:29 12 листопада 2021
капкейки

Після «лінивого» штруделя з лаваша телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт морквяних капкейків та смачний сирний крем до них.

Морквяні капкейки

Продукти

Натерта морква — 3 шт.
Борошно — 160 г
Яйце — 2 шт.
Горіхи смажені — 50 г
Родзинки — 30 г
Сода — 1 ч. л.
Мелена кориця ¾ ч. л.
Мелений імбир ¼ ч. л.
Мелений кардамон — ¼ ч. л.
Мускатний горіх — 1/8 ч. л.

Приготування

Сухі інгредієнти змішати в окремій мисці, а в іншій мисці збити два яйця, олію, цукор та трохи ваніліну.

Перемішати максимально ретельно, щоб розчинився цукор й потім додати цю суміш у суху та перемішати.

Додати терту моркву й викласти у форми для мафінів до половини. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на півгодини.

Сирний крем для капкейків

Продукти
Цукрова пудра — 350 г
Вершковий сир — 200 г
Горіхи — 50 г
Олія — 100 г
Ваніль — 1 год.
Мелена кориця

Вершковий сир збити з цукровою пудрою та вершковим маслом, додати трохи ванілі.

Прикрасити капкейки за допомогою мішечка кондитерського або шприца та посипати горішками й корицею.

Нагадаємо, раніше Сеничкін розповів, як приготувати сирну запіканку зі сливами.

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