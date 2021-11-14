26.10 / 26.32 29.78 / 30.15
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Цікаво і нескладно: простий рецепт поповерів із сиром та зеленим горошком

11:55 14 листопада 2021
Поповери

Після того, як телеведучий Руслан Сенечкін поділився рецептом морквяних капкейків та смачного сирного крему до них Telegram-канал «Сніданок на кожен день» опублікував рецепт поповерів із сиром та горошком.

Поповери (англ. popovers) — це легкі та порожнисті всередині булочки з рідкого млинця. За цим рецептом — з додаванням у тісто шматочків сиру та консервованого горошку. Їх називають булочками, що «вистрибують», так як вони сильно збільшуються в розмірі при випіканні і ніби вистрибують з форм. Усередині поповерів утворюються порожнечі, як у профітролях, так що можна ще й поекспериментувати з начинням.

На підготовку та приготування поповерів піде до 50 хвилин.

Продукти:

- молоко — 230 мл.
- Борошно пшеничне — 120 г.
- яйця — 2 шт.
- горошок консервований — 50 г.
- Сир твердий — 40 г.
- Сіль — ½ ч. л.
- Олія рослинна (для змащування) — 1−2 ч. л.

Приготування:

Готуємо продукти за списком. Найкраще, щоб вони були кімнатної температури.
Духовку відразу вмикаємо та розігріваємо до температури 220 градусів.

У глибоку миску розбиваємо яйця. Вливаємо молоко та всипаємо сіль. Збиваємо віночком. Частинами, щоразу перемішуючи, всіюємо борошно через дрібне сито. Ретельно збиваємо віночком до однорідності.

Тісто для поповерів готове. Залишаємо його приблизно на 5−10 хвилин, щоб клейковина в борошні добре розійшлася. Сир нарізаємо невеликими кубиками. У тісто викладаємо сир та горошок. Перемішуємо.

Форми для кексів змащуємо рослинною олією. Заповнюємо форми тістом приблизно до половини максимум на 2/3 від усього об'єму. Відправляємо форми з тістом в духовку, попередньо розігріту до 220 градусів, приблизно на 15 хвилин. Під час випікання духовку не відкриваємо.

Потім, не відкриваючи духовку, знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо приблизно 10−15 хвилин. Повітряні булочки з сиром та горошком готові. Злегка остудити їх. Виймаємо поповери з форм і подаємо до столу.

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт ароматного заливного пирога з яблуками на кефірі.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.