Цікаво і нескладно: простий рецепт поповерів із сиром та зеленим горошком

Після того, як телеведучий Руслан Сенечкін поділився рецептом морквяних капкейків та смачного сирного крему до них Telegram-канал «Сніданок на кожен день» опублікував рецепт поповерів із сиром та горошком.

Поповери (англ. popovers) — це легкі та порожнисті всередині булочки з рідкого млинця. За цим рецептом — з додаванням у тісто шматочків сиру та консервованого горошку. Їх називають булочками, що «вистрибують», так як вони сильно збільшуються в розмірі при випіканні і ніби вистрибують з форм. Усередині поповерів утворюються порожнечі, як у профітролях, так що можна ще й поекспериментувати з начинням.

На підготовку та приготування поповерів піде до 50 хвилин.

Продукти: - молоко — 230 мл.

- Борошно пшеничне — 120 г.

- яйця — 2 шт.

- горошок консервований — 50 г.

- Сир твердий — 40 г.

- Сіль — ½ ч. л.

- Олія рослинна (для змащування) — 1−2 ч. л. Приготування: Готуємо продукти за списком. Найкраще, щоб вони були кімнатної температури.

Духовку відразу вмикаємо та розігріваємо до температури 220 градусів. У глибоку миску розбиваємо яйця. Вливаємо молоко та всипаємо сіль. Збиваємо віночком. Частинами, щоразу перемішуючи, всіюємо борошно через дрібне сито. Ретельно збиваємо віночком до однорідності. Тісто для поповерів готове. Залишаємо його приблизно на 5−10 хвилин, щоб клейковина в борошні добре розійшлася. Сир нарізаємо невеликими кубиками. У тісто викладаємо сир та горошок. Перемішуємо. Форми для кексів змащуємо рослинною олією. Заповнюємо форми тістом приблизно до половини максимум на 2/3 від усього об'єму. Відправляємо форми з тістом в духовку, попередньо розігріту до 220 градусів, приблизно на 15 хвилин. Під час випікання духовку не відкриваємо. Потім, не відкриваючи духовку, знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо приблизно 10−15 хвилин. Повітряні булочки з сиром та горошком готові. Злегка остудити їх. Виймаємо поповери з форм і подаємо до столу.

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