Неймовірний десерт за лічені хвилини: рецепт ароматного заливного пирога з яблуками на кефірі

У холодну пору року дуже часто улюбленою випічкою ласунів стають пироги. Кулінари сайту 2recepta.com опублікували рецепт смачного ароматного пирога, який можна приготувати дуже простим способом.

Рецепт справді швидкий і пиріг готується буквально за лічені хвилини. Яблука краще використовувати щільні з невеликою кислинкою, щоб пиріг вийшов не надто солодким.

Варто відзначити, що готувати наливне тісто на кефірі необхідно з усіх продуктів однакової кімнатної температури. Для приготування заливного пирога найкраще використовувати квадратну форму 25×25 см.

Інгредієнти: • Яблуко 500 гр

• Кефір 250 мл

• Борошно 250 гр

• Цукор 150 гр

• Яйце 2 шт

• Вершкове масло 50 гр

• Розпушувач 1 чайн.

• Кориця 1 чайн.

• Ванілін дрібка У миску налити склянку кефіру та розтоплене вершкове масло. Потім додати два яйця, цукор і ванілін. Усі інгредієнти ретельно перемішати віночком до однорідності. Потім всипати просіяне борошно і розпушувач. Ще раз ретельно перемішати, тісто має вийти повністю однорідним без грудочок. За консистенцією тісто для заливного пирога залишається рідким, як на оладки. Форму для випікання попередньо змастити вершковим маслом, потім у форму вилити половину підготовленого тіста. Яблука очистити від шкірки та нарізати скибочками. Поступово розкласти яблука по всьому тесту. За бажанням начинку посипати корицею. Покрити яблука половиною тесту, що залишилася. Випікати яблучний пиріг в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.

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Фото: 2recepta.com

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