Як правильно приготувати харчо: класичний рецепт ароматного та ситного грузинського супу

Однією з візиток грузинської кухні є суп харчо. Існує ряд різновидів цієї страви: з помідорами, горіхами. Але перш ніж братися за екзотику, кухарі радять освоїти класичний рецепт, який наводить cookpad.

Суп харчо класичний На 1,5 літра води:

Яловичина (грудинка) — 300 г;

Рис — 100 г;

Цибуля — 2 штуки;

Часник — 3 зубчики;

Чорнослив — 3 штуки;

Перець чилі — 1 стручок;

Хмелі-сунелі — 1 ст. л;

Тклапі (висушене сливове пюре ткемалі) — 1 ст.л.;

Томатна паста — 50 г;

Олія — 1 ст.л.;

Кінза, петрушка, кріп — на смак. Грудинку відварити 5 хвилин на сильному вогні. В окремій каструлі (сковорідці) змішати подрібнену цибулю, часник, кінзу, томатну пасту, хмелі-сунелі та олію, протушкувати 2 хвилини на сильному вогні.

З'єднати м'ясо та овочеву суміш, додати тклапі, чорнослив, чилі, рис. Посолити. Варити 10 хвилин на сильному вогні. Перед подачею, щоб суп був не тільки ситним, а й ароматним, додати петрушку та кріп.

На Кавказі, крім харчо, популярний ще й суп на основі айрану та вареної телятини. А на десерт можна подати грузинські закриті пироги лобіані.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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