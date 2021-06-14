Легкий та корисний: унікальний рецепт холодного супу

Відомий кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман поділився рецептом свого улюбленого літнього супу. Григорій запевняє, що кавказький холодний суп неймовірно корисний для організму.

— Його «секретними інгредієнтами» є айран і варена телятина, — розповів «ФАКТАМ» Григорій Герман. — Таке поєднання не тільки прекрасно охолодить і наситить організм, але і додасть бадьорості на весь день. В моїй родині влітку всі віддають перевагу саме цьому блюду. Воно чимось нагадує окрошку, але смак супу набагато вишуканіше.

Холодний кавказький суп Інгредієнти: Айран — 300 мілілітрів

Гірчиця — 2 чайні ложки

Мінеральна вода — 200 мілілітрів

Варена телятина — 200 грамів

Огірок — 3 штуки

Зелень (цибуля, петрушка і кріп) — 1 пучок

Редис — 2 штуки

Сіль і перець Приготування: Спочатку треба приготувати заливку. Змішати в каструлі айран, воду і гірчицю. Подрібнити зелень і один огірок, додати до заливання. Збити блендером до однорідного стану. Півкільцями нарізати два огірки та редиску. Подрібнити варену охолоджену телятину. Начинку викласти на тарілки та залити айраном з зеленню. Смачного!

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