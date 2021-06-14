Легкий та корисний: унікальний рецепт холодного супу
Відомий кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Григорій Герман поділився рецептом свого улюбленого літнього супу. Григорій запевняє, що кавказький холодний суп неймовірно корисний для організму.
— Його «секретними інгредієнтами» є айран і варена телятина, — розповів «ФАКТАМ» Григорій Герман. — Таке поєднання не тільки прекрасно охолодить і наситить організм, але і додасть бадьорості на весь день. В моїй родині влітку всі віддають перевагу саме цьому блюду. Воно чимось нагадує окрошку, але смак супу набагато вишуканіше.
Холодний кавказький суп
Інгредієнти:
- Айран — 300 мілілітрів
- Гірчиця — 2 чайні ложки
- Мінеральна вода — 200 мілілітрів
- Варена телятина — 200 грамів
- Огірок — 3 штуки
- Зелень (цибуля, петрушка і кріп) — 1 пучок
- Редис — 2 штуки
- Сіль і перець
Приготування:
Спочатку треба приготувати заливку. Змішати в каструлі айран, воду і гірчицю. Подрібнити зелень і один огірок, додати до заливання. Збити блендером до однорідного стану.
Півкільцями нарізати два огірки та редиску. Подрібнити варену охолоджену телятину. Начинку викласти на тарілки та залити айраном з зеленню. Смачного!
46
Читайте також: Літній картопляний суп з яйцем: смачно та просто
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter