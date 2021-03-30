«Легко и просто»: Григорий Герман дал рецепт любимого постного блюда
Известный кулинарный эксперт, ведущий программы «Ранок з Україною» (канал «Украина») Григорий Герман говорит, что пост — прекрасная возможность освоить традиционную грузинскую выпечку. В своей авторской рубрике кулинар поделился любимым рецептом лобиани.
— Это пышные закрытые пироги, — рассказал Григорий. — Они имеют невероятный вкус, к тому же очень легки и просты в приготовлении. Пироги готовятся на растительном масле, поэтому прекрасно подходят как постное блюдо.
Ингредиенты:
Вода — 300 миллилитров
Сахар — 1 чайная ложка
Дрожжи свежие — 10 граммов
Соль — 1 чайная ложка
Мука — 550 граммов
Фасоль консервированная — 350 граммов
Масло растительное — 4 столовых ложки
Тимьян молотый — 1 чайная ложка
Кинза, соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Теплую воду вылить в миску, добавить дрожжи, сахар и несколько ложек растительного масла. Хорошо перемешать и понемногу добавлять муку, замешивая тесто до того состояния, чтобы оно отлипало от рук. Готовое тесто отставить на 15−20 минут.
Для начинки измельчить кинзу и смешать ее с фасолью. Добавить растительное масло, перец, тимьян, соль и перебить с помощью блендера.
Тесто сформировать в небольшую колбаску и разделить на три части. Раскатать тонким блином, внутрь которого выложить начинку. Осторожно завернуть лепешку и еще раз раскатать. Сделать крестообразный надрез посередине. Выложить лобиани на противень. Запекать при максимальной температуре в течение семи минут.
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