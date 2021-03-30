«Легко и просто»: Григорий Герман дал рецепт любимого постного блюда

Известный кулинарный эксперт, ведущий программы «Ранок з Україною» (канал «Украина») Григорий Герман говорит, что пост — прекрасная возможность освоить традиционную грузинскую выпечку. В своей авторской рубрике кулинар поделился любимым рецептом лобиани.

— Это пышные закрытые пироги, — рассказал Григорий. — Они имеют невероятный вкус, к тому же очень легки и просты в приготовлении. Пироги готовятся на растительном масле, поэтому прекрасно подходят как постное блюдо.

Ингредиенты:

Вода — 300 миллилитров

Сахар — 1 чайная ложка

Дрожжи свежие — 10 граммов

Соль — 1 чайная ложка

Мука — 550 граммов

Фасоль консервированная — 350 граммов

Масло растительное — 4 столовых ложки

Тимьян молотый — 1 чайная ложка

Кинза, соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Теплую воду вылить в миску, добавить дрожжи, сахар и несколько ложек растительного масла. Хорошо перемешать и понемногу добавлять муку, замешивая тесто до того состояния, чтобы оно отлипало от рук. Готовое тесто отставить на 15−20 минут.

Для начинки измельчить кинзу и смешать ее с фасолью. Добавить растительное масло, перец, тимьян, соль и перебить с помощью блендера.

Тесто сформировать в небольшую колбаску и разделить на три части. Раскатать тонким блином, внутрь которого выложить начинку. Осторожно завернуть лепешку и еще раз раскатать. Сделать крестообразный надрез посередине. Выложить лобиани на противень. Запекать при максимальной температуре в течение семи минут.