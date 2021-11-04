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Смачно та корисно: відеорецепт квашеної капусти від Тетяни Литвинової

15:19 4 листопада 2021
квашена капуста

Сьогодні купити квашену капусту не є проблемою. Але домашня є домашня. Легким рецептом поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

— Квашена капуста — незамінне джерело вітамінів та відмінна закуска, — каже Тетяна Литвинова.

Квашена капуста

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна — 950 г
  • морква — 50 г
  • сіль — 20−25 г

Приготування:

Для початку нам потрібно нашаткувати капусту. Після шаткування зважимо її для правильного розрахунку інгредієнтів. Потім солимо і розминаємо руками, щоб виділився сік. Тепер натираємо на великій тертушці моркву та перемішуємо з капустою. І так шар за шаром: капуста, сіль, морква та знову капуста…

Беремо капусту з морквою та віджимаємо: якщо тече сік, можна утрамбувати. Потім залишаємо під гнітом на добу. Наприклад, під трилітровою банкою з водою. Коли з'являться бульбашки повітря, потрібно проткнути капусту в ємності ножем і провернути його, щоб згодом не з'явився неприємний запах і смак.

І знову поміщаємо під гніт до перших бульбашок, знову все повторюємо. І так до 3 днів. Потім щільно утрамбовуємо капусту в банки, але залишаємо зверху вільне місце, накриваємо марлею або капроновою кришкою з отворами. Зберігаємо в холодильнику чи іншому холодному місці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як засолити на зиму квашену капусту: три незвичайні рецепти.

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Фото з альбому Тетяни Литвинової

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