Баклажани як гриби: незвичайна одеська страва від Тетяни Литвинової
Одеська кухня дуже смачна. Багато страв свідчать про винахідливість одеситів. Приклад — баклажани як гриби. Звучить незвично. Але це варто скуштувати!
Рецептом страви поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.
— Друзі, сьогодні навчу вас готувати гриби… з баклажанів, — каже Тетяна Литвинова. — Це незвичайний одеський рецепт.
Баклажани як гриби
Інгредієнти:
- баклажани очищені — 750 г
- цибуля ріпчаста — 400 г
- часник — 4 зубчики
- сметана — 2 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- сіль — 2 ч. л.
- кріп — 20 г
- перець чорний — 0,5 ч. л.
Приготування:
Спочатку потрібно очистити баклажани та нарізати великими кубиками. Потім добре посолити їх, щоб пішла гіркота, а перед приготуванням промити холодною водою. Потім слід замочити цибулю в холодній воді, нарізати середніми кубиками і відправити томитися в олії.
Над каструлею з киплячою водою встановлюємо сито і на такий імпровізованій пароварці будемо варити баклажани. При приготуванні баклажани потрібно перемішувати. Під закритою кришкою утворюється потрібна температура для приготування баклажанів.
А поки зробимо соус. Дрібно нарізаємо кріп та додаємо сметану, часник і сіль з перцем.
Щоб перевірити готовність баклажанів, проткніть найбільші шматки виделкою. Коли баклажани готові, додаємо їх до цибулі обсмажитися пару хвилин на сильному вогні. А після вже можна перемістити в миску та змішувати з соусом. Готово! Смачного!
Раніше Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом квашених баклажанів.
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Фото з альбому Тетяни Литвинової68
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