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Баклажани як гриби: незвичайна одеська страва від Тетяни Литвинової

15:55 13 жовтня 2021
Баклажани як гриби

Одеська кухня дуже смачна. Багато страв свідчать про винахідливість одеситів. Приклад — баклажани як гриби. Звучить незвично. Але це варто скуштувати!

Рецептом страви поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

— Друзі, сьогодні навчу вас готувати гриби… з баклажанів, — каже Тетяна Литвинова. — Це незвичайний одеський рецепт.

Баклажани як гриби

Інгредієнти:

  • баклажани очищені — 750 г
  • цибуля ріпчаста — 400 г
  • часник — 4 зубчики
  • сметана — 2 ст. л.
  • олія — 2 ст. л.
  • сіль — 2 ч. л.
  • кріп — 20 г
  • перець чорний — 0,5 ч. л.

Приготування:

Спочатку потрібно очистити баклажани та нарізати великими кубиками. Потім добре посолити їх, щоб пішла гіркота, а перед приготуванням промити холодною водою. Потім слід замочити цибулю в холодній воді, нарізати середніми кубиками і відправити томитися в олії.

Над каструлею з киплячою водою встановлюємо сито і на такий імпровізованій пароварці будемо варити баклажани. При приготуванні баклажани потрібно перемішувати. Під закритою кришкою утворюється потрібна температура для приготування баклажанів.

А поки зробимо соус. Дрібно нарізаємо кріп та додаємо сметану, часник і сіль з перцем.

Щоб перевірити готовність баклажанів, проткніть найбільші шматки виделкою. Коли баклажани готові, додаємо їх до цибулі обсмажитися пару хвилин на сильному вогні. А після вже можна перемістити в миску та змішувати з соусом. Готово! Смачного!

Раніше Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом квашених баклажанів.

Читайте також: Шашлик з баклажанів на зиму: простий рецепт

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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