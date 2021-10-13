Баклажани як гриби: незвичайна одеська страва від Тетяни Литвинової

Одеська кухня дуже смачна. Багато страв свідчать про винахідливість одеситів. Приклад — баклажани як гриби. Звучить незвично. Але це варто скуштувати!

Рецептом страви поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

— Друзі, сьогодні навчу вас готувати гриби… з баклажанів, — каже Тетяна Литвинова. — Це незвичайний одеський рецепт.

Баклажани як гриби Інгредієнти: баклажани очищені — 750 г

цибуля ріпчаста — 400 г

часник — 4 зубчики

сметана — 2 ст. л.

олія — 2 ст. л.

сіль — 2 ч. л.

кріп — 20 г

перець чорний — 0,5 ч. л. Приготування: Спочатку потрібно очистити баклажани та нарізати великими кубиками. Потім добре посолити їх, щоб пішла гіркота, а перед приготуванням промити холодною водою. Потім слід замочити цибулю в холодній воді, нарізати середніми кубиками і відправити томитися в олії. Над каструлею з киплячою водою встановлюємо сито і на такий імпровізованій пароварці будемо варити баклажани. При приготуванні баклажани потрібно перемішувати. Під закритою кришкою утворюється потрібна температура для приготування баклажанів. А поки зробимо соус. Дрібно нарізаємо кріп та додаємо сметану, часник і сіль з перцем. Щоб перевірити готовність баклажанів, проткніть найбільші шматки виделкою. Коли баклажани готові, додаємо їх до цибулі обсмажитися пару хвилин на сильному вогні. А після вже можна перемістити в миску та змішувати з соусом. Готово! Смачного!

Раніше Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом квашених баклажанів.

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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