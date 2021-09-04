Засолка капусти на зиму: три незвичайних рецепта

Капуста зберігає свої корисні властивості у будь-якому вигляді. Тому українці дуже люблять страви з капусти, а взимку надають перевагу квашеній капусті.

«ФАКТИ» пропонують способи заготівлі капусти «з родзинкою».

Капуста по-грузинськи (дуже гостра)

Інгредієнти

білокачанна капуста — 3 кг. Бажано вибрати невеликі качани;

буряк — 1,5 кг;

вода — 2 л;

червоний пекучий перець — 3 шт;

часник — 2 головки;

селера листова — 2 пучки;

сіль — 4 ст. л (3 ст. л на розсіл та 1 ст. л для того, щоб додати в процесі засолювання).

Приготування

Підготувати розсіл. Капусту нарізати середніми шматочками разом з качаном. Буряк натерти на грубій тертці. Зубчики часнику порізати на 2−3 частини. Перець нарізати кільцями.

Викласти підготовлені продукти шарами у велику каструлю. Першим шаром укладається буряк, потім капуста, далі шар спецій. Повторити цикл.



Залити холодним розсолом, закрити кришкою. Поставити каструлю у темне місце на три дні. Через 72 години додати 1 ст. л солі. Дати постояти ще дві доби. Викласти у банки, прибрати в холодильник.

Дунганська капуста (гостра)

Інгредієнти

білокачанна капуста — 2 кг;

морква — 1 кг;

вода — 4 л;

пекучий червоний перець — 2 шт;

часник — 4 зубчики.

Приготування

Акуратно розрізати кожен вилок на чотири частини. Покласти в емальовану каструлю, залити гарячим розсолом.

Поставити гніт, закрити кришкою, тримати три дні в прохолодному місці.

Натерти на грубій тертці моркву. Дрібно порізати перець та часник. Змішати з морквою. Капусту дістати з ємності, трохи віджати, ретельно натерти сумішшю. Розсіл вилити в окрему ємність, закип'ятити.

Повернути капусту у каструлю, залити розсолом. Зверху накрити тарілкою так, щоб капуста не спливала. Почекати, поки охолоне. Прибрати у холодильник.

Медова капуста

Інгредієнти

білокачанна капуста — 1 кг;

морква — 2 шт;

мед — 2 ст. л;

сіль — 2 ст. л;

вода — 1 л.

Приготування

Нарізати капусту невеликими шматочками. Натерти моркву на грубій тертці. Покласти у миску і перемішати. Набити овочами трилітрову банку.

У центрі дерев'яною паличкою зробити отвір. Додати в нього сіль та мед. Воду закип'ятити, дати охолонути протягом 10 хвилин Залити капусту по вінця.

Накрити банку кришкою, поставити на блюдо або тацю. Залишити при кімнатній температурі. Через добу відкрити, проколоти капусту паличкою. Через три дні прибрати у холодильник.