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Книга рецептів

Вистачить взимку на всю сім'ю: медик поділився сімейним рецептом аджики без варіння

21:59 22 серпня 2021
аджика

Існує безліч рецептів приготування аджики. Одним з них — рецептом «сирої» аджики — журналістам «РІА» Мелітополь" розповів завідувач місцевого Центра контролю та профілактики захворювань МОЗ Роман Скляров.

Цю приправу постійно робила його бабуся. За словами Романа, сира аджика виходить ароматна, помірно міцна й гостра.

Рецепт розрахований на 2,5 кг помідорів, з цієї кількості виходить 7 баночок ємністю 0,5 л. Зберігати аджику потрібно у холодильнику або у підвалі.

Сира аджика

На 2,5 кг помідорів
Болгарський перець — 500 гр.
Перець стручковий гіркий — 150 гр.
Часник — 250 гр.
Хрін — 250 гр.
Сіль — 1 ст. ложка (до смаку)
Цукор — 200 гр.
Оцет — 200 гр.

Всі інгредієнти потрібно просто пропустити через м'ясорубку і перемішати.

Раніше легким рецептом аджики з «ФАКТАМИ» поділилася кухар з Кривого Рогу Елла Іванова.

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