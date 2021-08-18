26.62 / 26.81 31.12 / 31.46
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Рецепт аджики з помідорами та часником: просто та швидко

15:40 18 серпня 2021
Аджика

Аджика — традиційне доповнення до українських страв, існує багато рецептів її приготування. Один з класичних варіантів опублікував «24 канал».

Овочева закуска на основі помідорів поєднується з м'ясними стравами, макаронами та картоплею.

Інгредієнти:

2 кг помідорів;
7 солодких болгарських перців;
5 перчиків чилі;
кінза, петрушка — за смаком;
1 ст. л. рослинного масла;
2 ст. л. цукру;
1 ч. л. хмелі-сунелі;
1 ч. л. коріандру;
сіль — за смаком.

Приготування:

1. Овочі ретельно миються. Видаляються плодоніжки, з болгарського перцю — насіння.
2. Помідори розрізають на четвертинки.
3. Часник нарізається дрібними кубиками, а зелень ріжеться ножем.
4. Овочі подрібнюються в пюре блендером або м'ясорубкою.
5. У великій каструлі з товстим дном розігрівається масло та обсмажується овочева суміш без часнику та зелені.
6. Маса доводиться до кипіння на маленькому вогні.
7. Додаються часник, спеції та зелень, перемішуються та варяться ще 10 хвилин.
8. Аджика розливається в стерилізовані банки та щільно закривається кришками.
9. Заготовки перевертаються верх дном і накриваються рушником. Вони залишаються охолоджуватися при кімнатній температурі.
10. Готова аджика зберігається в прохолодному місці.

Нагадаємо, відомий кулінар розповів, як приготувати смачний домашній кетчуп.

Фото: https://ua.depositphotos.com

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

павло Зібров

Скандал із Зібровим: Могилевська і Бабкін відмовилися співати «Хрещатик» на концерті в Маріїнському палаці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Пляж

«Мерщій всі купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

Олія

Різке зростання цін на олію: оприлюднили реальну вартість продукту в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.