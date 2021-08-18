Рецепт аджики з помідорами та часником: просто та швидко

Аджика — традиційне доповнення до українських страв, існує багато рецептів її приготування. Один з класичних варіантів опублікував «24 канал».

Овочева закуска на основі помідорів поєднується з м'ясними стравами, макаронами та картоплею.

Інгредієнти: 2 кг помідорів;

7 солодких болгарських перців;

5 перчиків чилі;

кінза, петрушка — за смаком;

1 ст. л. рослинного масла;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

1 ч. л. коріандру;

сіль — за смаком. Приготування: 1. Овочі ретельно миються. Видаляються плодоніжки, з болгарського перцю — насіння.

2. Помідори розрізають на четвертинки.

3. Часник нарізається дрібними кубиками, а зелень ріжеться ножем.

4. Овочі подрібнюються в пюре блендером або м'ясорубкою.

5. У великій каструлі з товстим дном розігрівається масло та обсмажується овочева суміш без часнику та зелені.

6. Маса доводиться до кипіння на маленькому вогні.

7. Додаються часник, спеції та зелень, перемішуються та варяться ще 10 хвилин.

8. Аджика розливається в стерилізовані банки та щільно закривається кришками.

9. Заготовки перевертаються верх дном і накриваються рушником. Вони залишаються охолоджуватися при кімнатній температурі.

10. Готова аджика зберігається в прохолодному місці.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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