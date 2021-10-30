Торт «Вампір» на Хелловін: як зробити «жахливе» свято солодким та приємним

Гарбуз — обов'язковий атрибут Хелловіну. Але не лише ліхтарики та фігурки з гарбуза присутні на святі. Окрасою святкового столу також стає випічка з цього яскравого осіннього овочу.

Кулінари сайту «Повар» пропонують рецепт торта «Вампір», назва якого говорить сама за себе.

Торт «Вампір» Продукти Яйця — 2 штуки

Олія — 1,5 склянки

Кефір або пахта — 0,75 склянки

Ванілін — 2 чайні ложки

Сік малини або вишні, до

Червоне вино — 50 мл

Борошно — 2,5 склянки

Цукор — 2 склянки

Какао-порошок — 1 ст. ложка

Сіль — 1 чайна ложка

Розпушувач — 1 чайна ложка

Сливки жирні — 0,5 склянки

Карамель червоного кольору — 150 грам

Олія вершкове — 250 грам

Цукрова пудра — 5−6 склянок

Молоко — 0,5 склянки (або менше, залежно від бажаної густоти крему)

Шоколад гіркий або молочний — 200 грам Приготування В одній мисці змішати борошно, цукор, какао, ванілін, сіль та розпушувач. В іншій — яйця, олію, кефір, сік чи вино. Потім з'єднати та збити міксером. Викласти тісто у форми та випікайте протягом 30 хвилин при 180 градусах. Коржі остудити. Поки коржі випікаються, зробити кажанів та «кривавий» ганаш. Для кажанів — розтопити шоколад на водяній бані. У цей час на пергаментному папері намалювати контури кажанів. Гарячий шоколад акуратно нанести на пергамент. Знизу в центр фігурки вставити довгу дерев'яну паличку. Очі кажана можна зробити з білого шоколаду або круглих цукерок. Прикріпити їх до незастиглого шоколаду. Білий крем для торта готується з олії, молока та цукрової пудри. Спочатку міксером збити масло, поступово вводячи цукрову пудру, потім додати молоко. Готові бісквітні коржі перемазати кремом, склавши один на одного, потім весь торт обмазати кремом. Для ганушу нагріти вершки на середньому вогні. Зняти з вогню та додати карамель. Помішувати до розчинення карамелі. Потім одержаною сумішшю облити охолоджений в холодильнику торт. Готовий торт прикрасити шоколадними фігурками кажанів.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт сирної запіканки з гарбузом, який також підійде для святкового столу на Хелловін.

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