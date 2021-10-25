«Швидкі» пиріжки з цибулею і яйцем на кефірі: покроковий рецепт ситного перекусу
Пиріжки з продуктів, які завжди є під рукою, наприклад, з капустою і з дріжджового тіста, приготувати не складно, та й робляться вони досить швидко.
Як і пиріжки на кефірі з зеленою цибулею і яйцем, рецепт яких пропонує сайт 1000.menu. Із запропонованої кількості продуктів виходить 20 пиріжків.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно — 3 склянки;
- Кефір — 250 мл .;
- Цукор — 1 ч. л .;
- Сіль — 1 ч. л .;
- Сода харчова — 1 ч. л .;
- Рослинна олія — 2 ст. л .;
Для начинки:
- Сіль — за смаком;
- Яйця — 8 шт .;
- Зелена цибуля — 100 гр;
Для смаження:
- Рослинна олія — 100 мл.
Приготування:
- Додати у кефір соду або розпушувач.
- Борошно змішати з цукром і сіллю, кефіром і рослинною олією. Замішати тісто і залишити його відпочити, накривши рушником.
- Яйця для начинки зварити круто (8 хвилин), покришити кубиками. Змішати з подрібненою зеленою цибулею, посолити і поперчити. За бажанням — додати зелень та пару ложок сметани для соковитості.
- Шматочок тіста розміром з куряче яйце розім'яти у тонкий корж, зверху викласти начинку і «закрити» пиріжок.
- Смажити на сковороді на розігрітій олії — з кожного боку по 3−4 хвилини.
Рецепт смажених пиріжків з повидлом, які за правильного смаження вбирають менше олії, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот.244
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