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«Швидкі» пиріжки з цибулею і яйцем на кефірі: покроковий рецепт ситного перекусу

10:39 25 жовтня 2021
Пиріжки з яйцем і цибулею

Пиріжки з продуктів, які завжди є під рукою, наприклад, з капустою і з дріжджового тіста, приготувати не складно, та й робляться вони досить швидко.

Як і пиріжки на кефірі з зеленою цибулею і яйцем, рецепт яких пропонує сайт 1000.menu. Із запропонованої кількості продуктів виходить 20 пиріжків.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно — 3 склянки;
  • Кефір — 250 мл .;
  • Цукор — 1 ч. л .;
  • Сіль — 1 ч. л .;
  • Сода харчова — 1 ч. л .;
  • Рослинна олія — 2 ст. л .;

Для начинки:

  • Сіль — за смаком;
  • Яйця — 8 шт .;
  • Зелена цибуля — 100 гр;

Для смаження:

  • Рослинна олія — 100 мл.

Приготування:

  • Додати у кефір соду або розпушувач.
  • Борошно змішати з цукром і сіллю, кефіром і рослинною олією. Замішати тісто і залишити його відпочити, накривши рушником.
  • Яйця для начинки зварити круто (8 хвилин), покришити кубиками. Змішати з подрібненою зеленою цибулею, посолити і поперчити. За бажанням — додати зелень та пару ложок сметани для соковитості.
  • Шматочок тіста розміром з куряче яйце розім'яти у тонкий корж, зверху викласти начинку і «закрити» пиріжок.
  • Смажити на сковороді на розігрітій олії — з кожного боку по 3−4 хвилини.

Рецепт смажених пиріжків з повидлом, які за правильного смаження вбирають менше олії, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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