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Борщ в мультиварці з консервованою квасолею: як швидко приготувати обід перед несподіваним візитом гостей

10:02 21 жовтня 2021
Борщ

Мультиварка багато в чому спрощує процес приготування не тільки заготовок на зиму, а й перших страв, які зазвичай готуються довго. Так, в мережі розповіли, як за 60 хвилин приготувати в мультиварці борщ з консервованою квасолею (причому підійде як квасоля у власному соку, так і в томатному соусі). Цей рецепт стане в нагоді, якщо до вас несподівано вирішили нагрянути гості.

Важливо: додавати квасолю потрібно в самому кінці приготування страви.

Вам знадобляться:

  • білокачанна капуста — 400 г
  • ріпчаста цибуля — 100 г
  • часник — 4 зуб.
  • буряк — 300 г
  • картопля — 150 г
  • морква — 70 г
  • рослинне масло — 3 ст. л.
  • сіль — 1−1,5 ст. л. (за смаком)
  • чорний мелений перець — 1/3 ч. л.
  • томатна паста — 3 ст. л.
  • лимонний сік — 2 ст. л.
  • цукор — 1 трісок.
  • консервована квасоля — 1 банка
  • лавровий лист — 2 шт.
  • вода — приблизно 3 л
  • кріп і сметана — для подачі

Етапи приготування

Велику цибулину очистити, подрібнити кубиками. У чашу мультиварки влити рослинне масло (без запаху), відправити в неї цибулю.

Очищену моркву натерти на крупній тертці. Додати моркву до цибулі. Вибрати режим «Жарка» або «Випічка». Обсмажити овочі до приємного золотистого кольору хвилин 10, регулярно помішуючи, щоб не підгоріли.

Буряк очистити, натерти на крупній тертці. Додати її в чашу. Помішуючи, обсмажити ще 5−6 хвилин.

Додати томатну пасту, сіль (для початку 1 столову ложку), решта потім відрегулюєте на власний смак) і мелений чорний перець. Вичавити лимонний сік — він збереже колір буряка, не дасть їй «виварити». Помішуючи, обсмажити все разом ще 5 хвилин.

Додати картоплю, очищений і нарізаний невеликими кубиками 1−1,5 см. Відразу ж покласти до чаші нашатковану капусту.

Влити воду до позначки «Максимум». Додати лавровий лист. Виставити режим «Суп» / «Борщ» / «Тушкування» на 1 годину. Почувши сигнал про закінчення роботи приладу, відкрити кришку, відрегулювати солоність і додати часник, пропущений через прес.

Додати консервовану квасолю, перемішати і дати борщу настоятися під закритою кришкою 30 хвилин.

Подавати гарячим, зі сметаною і кропом.

Нагадаємо, раніше власним сімейним рецептом пісного борщу поділилася актриса Ольга Сумська .

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