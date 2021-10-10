«Простий, бюджетний, ароматний і смачний»: Джеймі Олівер представив рецепт французького класичного цибулевого супу

Відомий англійський кухар, ресторатор, телеведучий Джеймі Олівер, який раніше запропонував рецепт смаженої риби з кальмаром, цього разу розповів в YouTube, як потрібно готувати французький класичний цибулевий суп.

«Цибулевий суп гратен. Французькою — „la soupe à l'oignon gratinée“. Це простий і бюджетний, і одночасно такий ароматний і смачний суп. Солодка карамелізована цибуля, наваристий цибулевий бульйон і хрусткий часниковий хліб зверху і плавлений сир, звичайно. Його заготовляють для розбитих сердець і після сильного похмілля. Дуже багатофункціональний, я вважаю» — каже він.

Для приготування супу знадобитися 1 кілограм цибулі, або близько 5 великих цибулин. Візьміть гострий ніж і наріжте цибулю. Для цього розріжте цибулю навпіл, покладіть розрізом вниз і почніть шинкувати зі зворотного від хвостика боку. Обов'язково в такому порядку, — це допоможе при нарізці.

Далі поставте сковорідку з товстим дном, наприклад чавунну, на середній вогонь. Дві столові ложки вершкового масла і трохи рослинного масла, щоб не пригоріло. Додайте цибулю. Якщо здається, що цибулі забагато — то ви робите все правильно. Тому як при приготуванні обсяг зменшиться. Додайте сіль. Сіль витягне вологу, що допоможе карамелізації. Перемішуйте час від часу. Це займе близько 30 хв, щоб досягти гарного коричневого кольору.

Після цього потрібно додати келих білого вина. Не слід використовувати солодке вино, тому що потрібен баланс смаку, а цибуля і так солодка. Краще використовувати сухе або молоде вино. Цей процес називається «глазурування». Але по суті, це просте зіскоблювання і розчинення коричневих карамелізованих шматочків з дна сковорідки. Це потрібно для того, щоб збагатити смак. Можна також замінити алкоголь одним келихом яблучного оцту.

Потім потрібно додати одну столову ложку борошна, добре перемішати і готувати ще одну хвилину. Після потрібно додати 1 літр не магазинного яловичого бульйону. Якщо хочете щоб страва була вегетеріанською, можете використовувати овочевий бульйон. Додайте пучок трав. Наприклад, чебрець, розмарин або лавровий лист. Залиште суп томитися на 20 хвилин. Не соліть суп занадто рано, тому що при томлінні рідина випаровується. І суп може стати ще більш солоним. Спробуйте в кінці і додайте скільки потрібно.

Щоб зробити смак дужчим потрібно додати трохи коньяку або бренді. Щоб зробити корочку для супу, потрібно підрум'янити хліб, натерти часником і покласти зверху на суп. Після потрібно посипати великою кількістю м'якого сиру. Потім помістіть миску в попередньо нагріту духовку на максимальну температуру. Суп буде готовий, коли корочка тверда і золотистого кольору.

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