Юшка з півня: телеповар поділився незвичайним рецептом

Прихильники здорового способу життя часто рекомендують зменшити в раціоні кількість м'яса або замінити його рибою, з якої можна приготувати багато різних страв та закусок.

Один з найпопулярніших кухарів на росТВ Олександр Белькович, який побудував кар'єру на телебаченні завдяки своїй любові до приготування їжі, поділився незвичайним рецептом супу, в якому є і риба, і м'ясо.

Юшка з півня на 24 порції Продукти Півень фермерський цілий 1,3 кг

Карасі свіжі 5 шт.

Цибуля ріпчаста 3 шт.

Морква 3 шт.

Картопля 8 шт.

Помідори 3 шт.

Горілка 50 мл

Петрушка, зелена цибуля, кріп, лавровий лист Вода 8 л, сіль Приготування Півня (заздалегідь щипаного) помити й відправити в казан з 8 л води. Додати 3 неочищених цибулини й варити мінімум 2 години. Коли півень звариться, вийняти готову птицю та цибулю з казана. Дати півню трохи охолонути, а потім розібрати і нарізати м'ясо на невеликі шматочки. Моркву очистити, нарізати великими шматочками й закинути у бульйон. Картоплю очистити та нарізати середніми шматочками. Через 5 хвилин додати картоплю й варити до готовності. У суп додати пучок петрушки разом з гілочками. Три карасі розрізати на кілька частин та два залишити цілими, відправити в суп. У помідорів зробити надрізи хрест — навхрест і відправити в суп, через 30 секунд дістати і зняти шкірку. Помідори грубо нарізати і відправити назад в суп. Посолити 2 великими пучками, додати 2 лаврових листки та 50 мл горілки. Готовому супу дати настоятися. Кріп та зелену цибулю дрібно нарубати. Покласти в суп шматочки курячого м'яса й перемішати.

Нагадаємо, суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом приготування котлет з коропа.

А народний депутат Ірина Геращенко розповіла, як приготувати ситний рибальський суп буйабес.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter