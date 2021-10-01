Юшка з півня: телеповар поділився незвичайним рецептом
Прихильники здорового способу життя часто рекомендують зменшити в раціоні кількість м'яса або замінити його рибою, з якої можна приготувати багато різних страв та закусок.
Один з найпопулярніших кухарів на росТВ Олександр Белькович, який побудував кар'єру на телебаченні завдяки своїй любові до приготування їжі, поділився незвичайним рецептом супу, в якому є і риба, і м'ясо.
Юшка з півня на 24 порції
Продукти
Півень фермерський цілий 1,3 кг
Карасі свіжі 5 шт.
Цибуля ріпчаста 3 шт.
Морква 3 шт.
Картопля 8 шт.
Помідори 3 шт.
Горілка 50 мл
Петрушка, зелена цибуля, кріп, лавровий лист
Вода 8 л, сіль
Приготування
Півня (заздалегідь щипаного) помити й відправити в казан з 8 л води. Додати 3 неочищених цибулини й варити мінімум 2 години.
Коли півень звариться, вийняти готову птицю та цибулю з казана. Дати півню трохи охолонути, а потім розібрати і нарізати м'ясо на невеликі шматочки.
Моркву очистити, нарізати великими шматочками й закинути у бульйон.
Картоплю очистити та нарізати середніми шматочками. Через 5 хвилин додати картоплю й варити до готовності.
У суп додати пучок петрушки разом з гілочками.
Три карасі розрізати на кілька частин та два залишити цілими, відправити в суп.
У помідорів зробити надрізи хрест — навхрест і відправити в суп, через 30 секунд дістати і зняти шкірку. Помідори грубо нарізати і відправити назад в суп.
Посолити 2 великими пучками, додати 2 лаврових листки та 50 мл горілки.
Готовому супу дати настоятися.
Кріп та зелену цибулю дрібно нарубати.
Покласти в суп шматочки курячого м'яса й перемішати.
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