«Бомбезний рецепт» рибальського супу: Геращенко розповіла, як готувати буйабес

Після відомих кулінарів і рестораторів, які запропонували рецепти перших страв для літа, народний депутат Ірина Геращенко розповіла у соцмережі, як приготувати ситний рибальський суп буйабес.

За словами Геращенко, буйабес, як і борщ, має сотню рецептів. Автентичний включає до сорока інгредієнтів і готується кілька годин. Вона запропонувала «бомбезний рецепт» від друзів.

Буйабес

Інградієнти кілька сортів риби

креветки

мідії

картопля

томати

сіль

вершки

спеції (прованські трави, шафран)

Приготування Спочатку потрібно розібрати сорти риби, відварити голови і великі кістки, варити півтори години. Злити трохи бульйону, а залишок збити, перетерти, процідити і з'єднати зі зцідженим бульйоном. У ньому відварити філе основної риби, креветки, мідії. Додати до супу томати і спеції. Окремо зварити картоплю, порізану великими шматками, додавши в неї шафран. Підсмажити хліб, можна з часником. Перед подачею додати в тарілки трохи вершків та картоплі. Налити суп, зверху покласти прямо в тарілку підсмажений хліб.

Нагадаємо, кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом бургера з рибою.

фото https://www.facebook.com/

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