Просто та доступно: Клопотенко пояснив, як правильно приготувати рибну котлету для ідеального фішбургера

Кулінар Євген Клопотенко ділиться не тільки рецептами традиційних українських страв, а й пропонує свої варіанти відомих у всьому світі перекусів. Днями шеф-кухар поділився рецептом бургера з рибою.

«Я багато дома експериментував з ідеальною рибою для бургера. І здається я знайшов той варіант, щоб і просто, й доступно, і дуже смачно», — зазначив Клопотенко.

Бургер з рибою

Інгредієнти 4 філе минтая

4 булочки для бургера

4 листи салату латук

4 скибочки сиру

2 ст. л. соняшникової олії

до смаку сіль і перець

Для соусу тартар:

2 яйця

½ ч. л. гірчиці

2 солоні огірки

125−150 мл соняшникової олії

1 лимон (сік половини лимона приблизно)

до смаку сіль і перець Приготування Попередньо необхідно розморозити 4 філе минтая. Промокніть рибу від зайвої вологи, щоб фарш не вийшов дуже рідким. Зробіть з риби фарш. Додайте сіль і перець до смаку, перемішайте і добре відбийте фарш об дно миски. Сформуйте котлети по формі булочок, викладіть на пергамент і покладіть в морозилку на 1 годину, так вони будуть краще тримати форму. Зробіть соус тартар. Для цього відокремте 2 жовтки і збийте з ½ ч. л. гірчиці, дрібкою солі і перцю і 1 ст. л. лимонного соку. Коли маса стане однорідною, вливайте тонкою цівкою 125−150 мл соняшникової олії, продовжуючи збивати соус. Наріжте дуже дрібними кубиками 2 солоних огірка і додайте в соус. Дістаньте рибні котлети з морозилки. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії і обсмажте котлети з обох сторін по кілька хвилин. Булочки для бургера розріжте на 2 частини вздовж. Викладіть на кожну половинку булочки соус тартар. Зверху на одну половинку булочки викладіть помите і висушене листя салату латук. Можна за бажанням вибрати будь-який інший вид салату. На листя салату викладіть рибну котлету. На кожну котлету викладіть по скибочці сиру. Накрийте кожен фішбургер другою булочкою.

Нагадаємо, Клопотенко запропонував простий рецепт квасу на Бородінському хлібі, який просто незамінний в літню спеку.

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