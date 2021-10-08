«Блюдо, яке створює затишок»: рецепт шарлотки від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який модифікував рецепт українського борщу, повернувся до класичної кулінарії і розповів, як готує яблучний пиріг «шарлотку».
«Та сама страва, яка створює затишок в будинку», — прокоментував рецепт кулінар.
Інгредієнти на діаметр 22 см:
- Яблука (бажано кислі) — 500−600 г
- Цукор — 160 г
- Борошно — 160 г
- Яйця — 4 великі або 5 маленьких
- Сіль — 1 щіпка
Етапи приготування:
Нарізаємо яблука дольками або кубиками.
Збиваємо яйця з цукром і 1 щіпкою солі в світлу густу масу.
Порада: щоб переконатися, що маса вже добре збита, проведіть лінію вінчиком, якщо вона залишається видимою протягом 1−2 секунд, а потім розтікається, то яйця з цукром вже добре збиті. Якщо ж вона відразу розтікається, то потрібно збивати ще.
Просіваємо борошно в яєчно-цукрову суміш і акуратно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору.
Порада: з бісквітним тістом потрібно працювати обережно, щоб зберегти по максимуму його легкість.
Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, припорошити борошном. Вилити ½ частину тіста, викласти половину яблук, зверху залити тістом і викласти яблука, що залишилися.
Порада: якщо нарізати яблука кубиками, то можна їх додати в тісто, акуратно перемішати і потім викласти всю масу в форму для випікання.
Випікати протягом 25−40 хвилин при температурі 180 градусів.
Порада: кожна духовка пече по-різному, тому перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
Смачного!
Раніше власним сімейним рецептом шарлотки поділилася телеведуча Марічка Падалко.
Фото instagram.com/hectorjimenezbravo/67
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