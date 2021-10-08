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«Блюдо, яке створює затишок»: рецепт шарлотки від Ектора Хіменеса-Браво

22:50 8 жовтня 2021
Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який модифікував рецепт українського борщу, повернувся до класичної кулінарії і розповів, як готує яблучний пиріг «шарлотку».

«Та сама страва, яка створює затишок в будинку», — прокоментував рецепт кулінар.

Інгредієнти на діаметр 22 см:

  • Яблука (бажано кислі) — 500−600 г
  • Цукор — 160 г
  • Борошно — 160 г
  • Яйця — 4 великі або 5 маленьких
  • Сіль — 1 щіпка

Етапи приготування:

Нарізаємо яблука дольками або кубиками.

Збиваємо яйця з цукром і 1 щіпкою солі в світлу густу масу.

Порада: щоб переконатися, що маса вже добре збита, проведіть лінію вінчиком, якщо вона залишається видимою протягом 1−2 секунд, а потім розтікається, то яйця з цукром вже добре збиті. Якщо ж вона відразу розтікається, то потрібно збивати ще.

Просіваємо борошно в яєчно-цукрову суміш і акуратно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору.

Порада: з бісквітним тістом потрібно працювати обережно, щоб зберегти по максимуму його легкість.

Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, припорошити борошном. Вилити ½ частину тіста, викласти половину яблук, зверху залити тістом і викласти яблука, що залишилися.

Порада: якщо нарізати яблука кубиками, то можна їх додати в тісто, акуратно перемішати і потім викласти всю масу в форму для випікання.

Випікати протягом 25−40 хвилин при температурі 180 градусів.

Порада: кожна духовка пече по-різному, тому перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.

Смачного!

Раніше власним сімейним рецептом шарлотки поділилася телеведуча Марічка Падалко.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo/

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