Знаменитий французький цукровий пиріг: рецепт пишного вершкового десерту

Серед французьких десертів особливо виділяють цукровий пиріг. Він готується на основі дріжджового тіста. Перед тим, як ставити в духовку, масу покривають масло-цукровою посипкою, а на стадії напівготовності просочують вершками. Готовий пиріг виходить дуже пишним і одночасно надзвичайно солодким. Рецепт наводить 1000 menu .

Французький цукровий пиріг Для тіста: Борошно — 250 г;

Молоко — 100 мл;

Дріжджі сухі — 1.5 ч. л .;

Яйця — 2 штуки;

Масло вершкове — 50 г;

Цукор — 1 ч. л .;

Сіль — 1/3 ч. л .; Для посипання:

Масло вершкове — 50 г;

Цукор — 150 г; Для просочення: Вершки — 200 мл.

Яйця вийняти з холодильника, щоб до початку приготування були теплими. Масло для тіста нагріти, щоб стало м'яким, але не рідким. Масло для посипання залишити холодним. Борошно просіяти.

Молоко злегка нагріти (до 40 градусів). Додати цукор, дріжджі, залишити на 15 хвилин.

Змішати яйця, масло і сіль. Розмішати, влити в молочно-дріжджову суміш. Всипати борошно. Перемішати, поставити в тепло під рушник.

Коли тісто піднялося, викласти в змащену форму. Залишити на 20 хвилин.

Цукор і масло розім'яти в крихти. Покласти зверху на тісто. Зробити заглиблення.

Випікати 30 хвилин. Вийняти і полити вершками. Залишити в духовці ще на 10 хвилин. Вийняти і дати охолонути.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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