Соковита начинка та ніжна заливка: рецепт знаменитого цвєтаєвського пирога з яблуками

Яблучний пиріг — одна з популярних страв, яку можна приготувати всього за п'ять хвилин, або витратити трохи більше часу, щоб домогтися оригінального смаку. Сайт 1000.menu пропонує рецепт, який відмінно зарекомендував себе.

Інгредієнти для тіста: • борошно — 150 г

• вершкове масло — 80 г

• сметана — 100 г

• розпушувач — 1 ч.л. Начинка: яблука — 2 шт. Інгредієнти для заливки: • борошно 1 ст. л

• сметана — 150 г

• цукор — 150 г;

• яйця — 1 шт;

• ванільний цукор — ст. л. Приготування: Борошно просівається, щоб пиріг вийшов пишним і повітряним.

Вершкове масло розтоплюється в мікрохвильовці на відповідному режимі або на водяній бані.

Коли масло охолоне до кімнатної температури, воно з'єднується в мисці зі сметаною та перемішується віночком до однорідності.

По частинах всипаються просіяне борошно та розпушувач, маса розмішується до однорідності.

Замішується руками м'яке та не дуже туге тісто. Потім воно збирається в кулю та поміщається в холодильник на 1 годину.

Тісто перекладається в форму діаметром близько 18−20 см і руками розподіляється по дну.

Яблука розрізаються навпіл. Вирізається серцевина з насінням. Фрукти нарізаються тонкими акуратними часточками або невеликими кубиками.

На основу з тіста викладаються яблучні скибочки. Вони рівномірно розподіляються в довільному порядку.

У ємності відповідного розміру змішуються сметана, цукор і ванільний цукор.

В окремій мисці віночком збивається яйце — до однорідного, пишного стану.

Додається яйце в сметану. Суміш перемішується до однорідності.

Додається ложка борошна в сметанним суміш, і суміш ще раз перемішується.

Яблука заливаються сметанно-яєчної сумішшю. Для рівномірного розподілу заливки по начинці форма злегка струшується.

Пиріг випікається в духовці приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Нагадаємо, американський пиріг з яблуками готується за простим рецептом і дарує незабутні враження.

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