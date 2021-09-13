Соковита начинка та ніжна заливка: рецепт знаменитого цвєтаєвського пирога з яблуками
Яблучний пиріг — одна з популярних страв, яку можна приготувати всього за п'ять хвилин, або витратити трохи більше часу, щоб домогтися оригінального смаку. Сайт 1000.menu пропонує рецепт, який відмінно зарекомендував себе.
Інгредієнти для тіста:
• борошно — 150 г
• вершкове масло — 80 г
• сметана — 100 г
• розпушувач — 1 ч.л.
Начинка: яблука — 2 шт.
Інгредієнти для заливки:
• борошно 1 ст. л
• сметана — 150 г
• цукор — 150 г;
• яйця — 1 шт;
• ванільний цукор — ст. л.
Приготування:
- Борошно просівається, щоб пиріг вийшов пишним і повітряним.
- Вершкове масло розтоплюється в мікрохвильовці на відповідному режимі або на водяній бані.
- Коли масло охолоне до кімнатної температури, воно з'єднується в мисці зі сметаною та перемішується віночком до однорідності.
- По частинах всипаються просіяне борошно та розпушувач, маса розмішується до однорідності.
- Замішується руками м'яке та не дуже туге тісто. Потім воно збирається в кулю та поміщається в холодильник на 1 годину.
- Тісто перекладається в форму діаметром близько 18−20 см і руками розподіляється по дну.
- Яблука розрізаються навпіл. Вирізається серцевина з насінням. Фрукти нарізаються тонкими акуратними часточками або невеликими кубиками.
- На основу з тіста викладаються яблучні скибочки. Вони рівномірно розподіляються в довільному порядку.
- У ємності відповідного розміру змішуються сметана, цукор і ванільний цукор.
- В окремій мисці віночком збивається яйце — до однорідного, пишного стану.
- Додається яйце в сметану. Суміш перемішується до однорідності.
- Додається ложка борошна в сметанним суміш, і суміш ще раз перемішується.
- Яблука заливаються сметанно-яєчної сумішшю. Для рівномірного розподілу заливки по начинці форма злегка струшується.
- Пиріг випікається в духовці приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Нагадаємо, американський пиріг з яблуками готується за простим рецептом і дарує незабутні враження.61
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