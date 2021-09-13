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Соковита начинка та ніжна заливка: рецепт знаменитого цвєтаєвського пирога з яблуками

16:17 13 вересня 2021
Пиріг

Яблучний пиріг — одна з популярних страв, яку можна приготувати всього за п'ять хвилин, або витратити трохи більше часу, щоб домогтися оригінального смаку. Сайт 1000.menu пропонує рецепт, який відмінно зарекомендував себе.

Інгредієнти для тіста:

• борошно — 150 г
• вершкове масло — 80 г
• сметана — 100 г
• розпушувач — 1 ч.л.

Начинка: яблука — 2 шт.

Інгредієнти для заливки:

• борошно 1 ст. л
• сметана — 150 г
• цукор — 150 г;
• яйця — 1 шт;
• ванільний цукор — ст. л.

Приготування:

  • Борошно просівається, щоб пиріг вийшов пишним і повітряним.
  • Вершкове масло розтоплюється в мікрохвильовці на відповідному режимі або на водяній бані.
  • Коли масло охолоне до кімнатної температури, воно з'єднується в мисці зі сметаною та перемішується віночком до однорідності.
  • По частинах всипаються просіяне борошно та розпушувач, маса розмішується до однорідності.
  • Замішується руками м'яке та не дуже туге тісто. Потім воно збирається в кулю та поміщається в холодильник на 1 годину.
  • Тісто перекладається в форму діаметром близько 18−20 см і руками розподіляється по дну.
  • Яблука розрізаються навпіл. Вирізається серцевина з насінням. Фрукти нарізаються тонкими акуратними часточками або невеликими кубиками.
  • На основу з тіста викладаються яблучні скибочки. Вони рівномірно розподіляються в довільному порядку.
  • У ємності відповідного розміру змішуються сметана, цукор і ванільний цукор.
  • В окремій мисці віночком збивається яйце — до однорідного, пишного стану.
  • Додається яйце в сметану. Суміш перемішується до однорідності.
  • Додається ложка борошна в сметанним суміш, і суміш ще раз перемішується.
  • Яблука заливаються сметанно-яєчної сумішшю. Для рівномірного розподілу заливки по начинці форма злегка струшується.
  • Пиріг випікається в духовці приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Нагадаємо, американський пиріг з яблуками готується за простим рецептом і дарує незабутні враження.

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